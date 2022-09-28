Цієї зими українцям доведеться платити за газ більше порівняно з минулим опалювальним сезоном. Які суми будуть у платіжках?

Про пише NNS з посиланням на матеріал від OBOZREVATEL.

Цього року тариф на газ не підвищуватимуть (як і до середини 2023-го), однак порівняно з минулим опалювальним сезоном суми у платіжках збільшаться.

Так, за оцінками Держстату, якщо порівняти січень-серпень минулого року з поточним, виявиться, що газ подорожчав приблизно на 16%.

Для розуміння, у грудні 2021-го кубометр газу “Нафтогаз” продавав за 6,33 грн, а в грудні цього року – вже 7,96 грн за куб. Якщо взимку ви використовуєте для опалення будинку 200 кубів газу:

у грудні 2022-го доведеться заплатити 1592 грн;

у грудні 2021-го платили лише 1266 грн.

Тобто платіжка за газ збільшиться на 326 грн. Тут також варто враховувати, що торік в Україні ще був відкритий ринок газу – і багато українців користувалися послугами газзбутів (пов’язують з олігархом Дмитром Фірташем), а не “Нафтогазом”. Проте загалом така пропорція у різниці тарифів зберігається.

А ось із тарифами на опалення (централізоване) ситуація не змінилася. З минулого року практично жодне підприємство своїх розцінок не змінило. І щонайменше до середини наступного року не змінить. Здебільшого таке рішення ухвалює місцева влада, проте негласно в уряді рекомендували всім “заморозити” ціни, також ухвалено мораторій на рівні парламенту.

Тариф на електроенергію змінили з жовтня 2021 року. Його знизили для тих, хто споживає до 250 кВт*годин, і фактично збільшили для тих, хто споживає більше. За чинними правилами за кожну кВт*годину доведеться платити 1,44 грн. Якщо споживати до 250 кВт*годин на місяць, то кожна кВт*година обійдеться вже в 1,68 грн.

В Україні хочуть підвищити один з тарифів, який впливає на ціни – подробиці