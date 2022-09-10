Допомога ветеранам – як отримати до 1 млн гривень на відкриття свого бізнесу

Ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів надає від 500 тисяч до 1 млн гривень на розвиток власної справи.

Нещодавно в Україні запрацювала програма фінансування бізнесу ветеранів, членів їхніх сімей та сімей загиблих захисників.

Про саму програму, а також про те, як здобути грант, в інтерв’ю “Дзеркало тижня” розповіла виконавчий директор Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова, передає NNS з посиланням на “Апостроф”.

За її словами, з 24 лютого було запроваджено одну програму мікрофінансування, без конкурсу, та гарячу лінію кризової підтримки, яка необхідна в тих випадках, коли багато хто має гострі стани і їм потрібно, щоб їх вислухали.

Незважаючи на те, що бюджет фонду було зменшено з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, певна частина коштів залишилася, і після певних процедур їх почнуть надавати заявникам.

Як зазначила Калмикова, ветеран чи його родина можуть отримати відшкодування до 20 тисяч гривень на ведення підприємницької діяльності.

Також ветерани війни можуть готувати та подавати проект, якщо це великий бізнес, та отримати на нього до мільйона гривень. Крім того, Калмикова розповіла про відбір та систему відбору заявок.

Процес розділений на дві основні частини:

Перша частина відбору – технічна. Перевіряється коректність поданих документів та відповідність вимогам. Ці вимоги є на сайті фонду.

Друга частина включає оцінку. Фонд при відборі заявок перевіряє реалістичність проекту, а також роботу компанії у попередні роки та відгуки про неї. Наприклад, якщо компанія працює протягом кількох років, вона має хорошого директора, який вміє планувати кроки і йти до мети – має більше шансів отримати грант.