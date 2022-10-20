Симптоми і перша допомога при контузії від вибухової хвилі

У МОЗ розповіли, якими є симптоми і має бути перша допомога при контузії від вибухової хвилі.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті МОЗ.

Кожен вибух несе суттєву загрозу усім, хто перебуває в радіусі ударної хвилі від розриву/потрапляння ракети чи снаряду. Навіть якщо у людини немає зовнішніх ушкоджень, це ще не означає, що вона не отримала травму.

Одним із наслідків потрапляння під вибухову хвилю є закрита черепно-мозкова травма. Вона має відмінності від такого ж ушкодження, але внаслідок удару, спортивних травм чи ДТП.

Струс головного мозку або легка черепно-мозкова травма (лЧМТ) внаслідок вибухової хвилі — це окремий травматичний вплив на головний мозок, до якого може додатись ураження слухового та вестибулярного апарату.

Симптоми у разі контузії від вибухової хвилі:

дезорієнтованість;

втрата свідомості від декількох секунд до 30 хвилин,

нудота і блювання;

сильний головний біль;

проблеми зі слухом та/або зором;

погіршення пам’яті або амнезія;

зміна психоемоційного стану.

У разі наявності принаймні декількох симптомів необхідно терміново звернутися по медичну допомогу.

В очікуванні медиків можна надати першу допомогу — за умови, що це безпечно для вас. Для цього огляньте місце події та переконайтесь, що вам нічого не загрожує. Якщо ви не впевнені у своїх діях — краще утриматись; головне правило першої допомоги — не нашкодити.

Ось який алгоритм пропонує МОЗ:

якщо постраждалий втратив свідомість — необхідно забезпечити вільне дихання через виведення нижньої щелепи. Водночас потрібно намагатися обмежити рухи у шийному відділі хребта. У людини може бути блювота;

спробувати очистити порожнину рота від сторонніх предметів, які могли потрапити туди під час вибуху й заважають прохідності дихальних шляхів;

звільнити груди та шию від одягу, якщо він стискає та заважає постраждалому вільно дихати;

якщо постраждалий не дихає, необхідно розпочати базові реанімаційні заходи до приїзду медиків: натискання на грудну клітку і, за можливості, штучну вентиляцію у співвідношенні 30:2.

У МОЗ кажуть, що сам по собі струс мозку від вибухової хвилі не смертельний. Зазвичай людина швидко відновлюється, якщо дотримується рекомендацій лікаря. Але за певних факторів струс мозку може мати віддалені наслідки, що проявляються як посткомоційний синдром.

За його наявності людина може довгий час відчувати слабкість, головний біль, різкі перепади настрою. Також додаються проблеми зі слухом, координацією, розлади пам’яті, зниження концентрації тощо. Лікується посткомоційний синдром під наглядом медиків.

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