У Росії закінчуються кваліфіковані військовослужбовці, тож довелося залучити до «спецоперації» «героя-пенсіонера» родом з України.

Йдеться про генерал-майора Дмитра Клименка, який обіймає посаду начальника кафедри ракетних військ та артилерії у військовій академії генштабу рф і командує рашистськими артилеристами на Донбасі.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк у Telegram, передає NNS.

Клименко відомий у рф як «майстер артилерійської справи».

«Проте свій статус і звання «героя рф» він отримав не через свого генія і стовідсоткових влучень у будь-які цілі, не через безліч виграних арт-дуелей, а через величезні людські жертви усюди, де він приклав свою руку», зазначив Цимбалюк.

За його даними, під час Другої Чеченської війни Клименко став «героєм» завдяки тому, що масово розстрілював із самохідних артилерійських установок людей, які були озброєні лише стрілецькою зброєю.

Цю практику генерал надалі повторив у Сирії, де командував артилерією угруповання «Єфрат» рф.

Клименко – уродженець Ніжина, Чернігівської області та випускник Одеського вищого артилерійського училища, проте це йому не завадило у 2015 році стати одним із організаторів обстрілу мирних жителів Маріуполя, під час якого було вбито 31 людину та 117 поранено.

фото: Битва за Украину