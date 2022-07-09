Українські сім’ї з дітьми можуть отримати допомогу до 33 тисяч гривень від ЮНІСЕФ. Цю допомогу вже почали виплачувати. На першому етапі міжнародна організація має намір надати допомогу понад 50 тисячам сімей.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Тoday.ua.

Хто може розраховувати на виплати від ЮНІСЕФ

На першому етапі ЮНІСЕФ планує допомогти сім’ям з дітьми, які постраждали від російського військового вторгнення.

Зокрема, учасниками програми можуть бути такі сім’ї:

які мають трьох і більше дітей віком до 18 років, причому один із цих дітей на момент подання заявки був молодшим за 2 роки;

в яких виховують двох і більше дітей віком до 18 років, причому один з дітей має інвалідність.

При цьому організатори програми зазначають, що на наступному етапі критерії для одержувачів допомоги можуть бути змінені.

Які виплати передбачено

Цією програмою передбачено тримісячну допомогу сім’ям, які пройшли відбір та відповідають заявленим критеріям. Розмір місячної виплати на одну особу – 2200 гривень. Виплати даються не більше ніж на 5 осіб із сім’ї. Тобто якщо в сім’ї 6 або більше членів, то все одно допомогу виплатять лише на п’ятьох.

Всю суму за три місяці виплачують за один раз. Таким чином, сім’ї можуть отримати одноразову допомогу до 33 тисяч гривень.

Як отримати допомогу

Щоб отримати грошову допомогу, необхідно заповнити анкету на сайті ЮНІСЕФ та надіслати її, дотримуючись інструкцій:

зайдіть на сайт ЮНІСЕФ та знайдіть посилання на анкету;

уважно ознайомтеся з умовами програми та натисніть Згода та реєстрація;

заповніть анкету – вкажіть ваш статус, місце свого перебування, особисті дані тощо;

натисніть Зберегти.

Реєстрація та надання деяких даних про вас і вашу родину є необхідною умовою розгляду заявки про отримання грошової допомоги.

Після надсилання вашу заявку буде розглянуто фахівцями ЮНІСЕФ та його партнерами щодо її відповідності критеріям Програми.

На основі цих даних буде ухвалено рішення щодо надання допомоги. Вам повідомлять рішення, надіславши повідомлення на зазначений номер.

Важливо! Не подавайте заявки кілька разів. Це збільшує витрати часу на технічну перевірку, перевірку на відповідність критеріям програми та спричиняє затримку виплат для родин, які відповідають критеріям програми.

Перед подачею заявки, будь ласка, ознайомтеся з критеріями програми та перегляньте інструкцію щодо заповнення заявки тут: https://youtu.be/R1_04Fo2vHU