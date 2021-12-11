Для туристів розробили додаток “Порятунок в горах”. Як він працюватиме?

Прикарпатські рятувальники розробляють систему GРS-моніторингу, яка має покращити безпеку туристів у горах. У її межах розробили мобільний додаток “Порятунок в горах”, за допомогою якого туристи зможуть подати сигнал «SOS».

Про це 10 грудня повідомили на сайті Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, пише Громадське, передає NNS.

Через додаток на Android та iOS «Порятунок в горах» туристи зможуть автоматично реєструватися, що вони йдуть у гори.

Якщо в них виникне надзвичайна ситуація, одним натиском можна буде відправляти до гірської пошуково-рятувальної служби повідомлення з точними координатами місця події.

Застосунок зараз працює в тестовому режимі та доступний на сайті Івано-Франківського управління ДСНС у розділі «реєстрація туристичних груп». Вже за декілька днів його можна буде завантажити з Play Market. Коли він з’явиться для iOS, не уточнюється.

Більше про систему GPS-моніторингу

Додаток розробили у проєкту з підвищення рівня безпеки туристів, який містить три етапи. У його межах фахівці створили систему GPS-моніторингу, яка здатна в режимі реального часу відстежувати пересування самостійних туристів та туристичних груп, що подорожують горами.

Також GPS-моніторинг зможе відстежувати поточне місце перебування пошуково-рятувальних груп. Це покращить систему управління підрозділами при організації пошуково-рятувальних операцій у горах.

Як повідомолялося, в Україні синоптики попереджають про погіршення погодних умов.

У високогір’ї Івано-Франківської області можливе сходження снігових лавин. Сходження снігових лавин можливе у горах Івано-Франківської області, а також у Львівській та Закарпатській областях.