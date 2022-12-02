В Україні може настати і “газовий блекаут”, бо для проходження опалювального сезону потрібно закупити додаткові обсяги газу. Для цього країні потрібно 4 млрд доларів.

Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов під час розмови з послами G7 та Делегацією ЄС в Україні, передає NNS.

Він зазначив, що за час повномасштабного вторгнення країна-агресорка зруйнувала понад 300 об’єктів енергетичної інфраструктури.

За попередніми розрахунками Міненерго, країні необхідно ще до 3 млрд кубів газу понад уже наявні обсяги для генерації електроенергії на період опалювального сезону.

“У грошовому еквіваленті на сьогоднішній день це понад 4 млрд доларів. У цьому нам потрібна допомога наших іноземних партнерів”, розповів Чернишов, підкресливши: лише 17 листопада росія поцілила у понад 10 українських об’єктів з видобутку газу, що “складають третину національного видобутку”.

Раніше ж у “Нафтогазі” звернулися до США за допомогою з поповненням запасів газу у сховищах. Використання якого збільшилось через масовані ракетні удари рф по українській інфраструктурі. Адже паливо використовують для електрогенерації.

“В результаті постійних обстрілів росією української інфраструктури пошкоджено понад 300 енергетичних об’єктів та близько 450 км газових труб. До того ж, для вироблення електроенергії Україна була змушена використовувати додаткові обсяги вугілля та газу”, розповів Чернишов.

Також “Нафтогаз” запросив у США допомогу у вигляді обладнання та матеріалів. Зокрема: