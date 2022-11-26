Для чого в Україні запровадили перевірки ВПО? Як до цього ставляться переселенці

В Україні тривають перевірки ВПО. Якщо людина не живе там, де зареєстрована як внутрішньо переміщена особа, її можуть позбавити виплат.

Уже місяць, як в Україні відновили вибіркові перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб. У будь-який момент представники Національної сервісної служби можуть прийти за адресою, де зареєстровані внутрішні переселенці, аби перевірити, чи люди справді там живуть.

Якщо виявиться, що особа змінила місце проживання без попередження, її можуть позбавити виплат.

Перевірки ВПО – що кажуть переселенці

Утім, більшість осіб зі статусом ВПО у Львові вважають, що такі перевірки невиправдані, особливо, якщо врахувати “дикий” ринок оренди житла у місті. Про це переселенці розповіли у коментарі “Еспресо.Захід”, передає NNS.

“Ми переїхали з Донеччини спочатку в село на Івано-Франківщині, де прожили майже три місяці. Але згодом мені знайомі допомогли знайти роботу у Львові, – розповідає Анна Кротенко. – Переїхали ми в серпні, винайняли квартиру за 6 тисяч гривень. Стільки ж заплатили маклеру. Про зміну місця проживання соцслужбу повідомили. Але буквально за місяць власник заявив, що піднімає ціну на 2000 грн, не підходить – з’їжджайте. На початку жовтня наші знайомі виїхали до Ірландії, бо знайшли там роботу, а ми переселились у квартиру, яку вони винаймали за символічну суму. Але власниця заборонила будь-де вказувати її адресу, бо боїться податкової. Тож ми не перереєстровувались. Тим більше, що це наче й не обов’язково, якщо переїжджаєш у межах міста. А тепер виявляється, якщо прийде перевірка і нові жильці нам не передадуть повідомлення, то ми можемо втратити виплати”.

Власне, через те, що більшість власників житла не хочуть укладати повноцінні договори оренди, аби не платити потім податок, орендарі часто не можуть зареєструватись у квартирі.

“Щоб пройти по всіх адресах і перевірити всіх ВПО, треба найняти людей, зарплатня яких у сумі перевищить економію за рахунок тих, кого перевірять і по факту позбавлять виплат. Де Логіка??? Це по-перше. По друге, не всі орендодавці хочуть, щоб у них реєструвалися, бо бояться податків, яких не сплачують, – каже Наталія Гайдукова. – Ми переїхали з Коломиї і вже 5 місяців і нічого не отримуємо. Кажуть: чекайте.Тепер, щоб не платити 13 000 за одну кімнату, я, дай боже людям щастя, переїхала у квартиру друзів, які за кордоном. Але це новобудова, і дім ще не прийняли, хоча все вже підключено. І як мені переоформити довідку, коли в реєстрі ще немає цієї забудови? Коротше, зробили з нас ізгоїв”.

Ці перевірки мають бути. Зрозумійте, дуже багато людей на цьому наживаються. Буває, в одній квартирі є по 200 переселенців за документами, багато людей вже повернулися додому, а гроші отримують наче вони ВПО.

“Як на мене, такі перевірки дискримінують, – розповідає панія Марія з Херсона. – Ми маємо родичів у Львові. Спочатку жили в них, але нас двоє і їх четверо у двокімнатній квартирі – тісно. Переїхали в село на кілька хат коло Золочева. Літом жили там постійно. Але тепер трохи буваємо у Львові, трохи в родичів у Вінниці. Хіба я хотіла на старість так тинятись? Але, певно, у високих кабінетах вважають, що то злочин – не сидіти на місці. І страшним злочином вважають, якщо хтось уже повернувся додому, але не знявся зі статусу ВПО й отримує виплати. Певно, думають, що на звільнених територіях так легко вернутися на роботу”.

Утім частина переселенців усе ж вважає, що перевірки потрібні, але краще перевіряти бази даних тих осіб, хто виїхав за кордон, або адреси, за якими зареєстровані понад 10 осіб.

“Я переселенка вже другий раз із 2014 року. Ці перевірки мають бути. Зрозумійте, дуже багато людей на цьому наживаються. Буває, в одній квартирі є по 200 переселенців за документами, багато людей вже повернулися додому, а гроші отримують, наче вони ВПО. Це неправильно!”, – ділиться з виданням Ірина Комарик.

Люди розповідають також схему, коли люди з тимчасово окупованих територій виїжджають в інші регіони України лише для того, щоб оформити статус ВПО та отримувати виплати, а самі повертаються на ТОТ.

“Перевірки потрібні, бо багато людей повернулися на основне місце проживання, а продовжують отримувати допомогу як ВПО. Але так, як перевіряють наші працівники соцзахисту, – це просто жах! Я ВПО, тому знаю, про що кажу, – каже Олена Ладиченко. – Їм краще написати “Не проживає”, коли не змогли потрапити в будинок чи ніхто не відчинив двері. Це неправильно!”

Люди вважають, що оптимально було б, якби дали можливість, скажімо, через застосунок “Дія” та геолокацію раз на місяць (чи на квартал) підтверджувати своє місце перебування. Так само через “Дію” змінювати місце реєстрації як ВПО.

Чому можуть позбавити статусу ВПО і як самостійно знятися з обліку