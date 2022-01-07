Діти роблять пости в Instagram, а батьків за це штрафують: 5 історій

Як з’ясувалось, у держреєстрі судових рішень безліч справ, фігурантами яких стають малолітні користувачі соціальної мережі Instagram. Але через вік вони не можуть бути відповідачами у справах, тому відповідальність несуть їхні батьки.

Про це NNS дізнався з повідомлення dev.ua.

Штраф за фото, яке розмістила дитина

14 жовтня 2021 року дівчинка-підліток на Закарпатті створила акаунт в соціальній мережі Instagram, де остання виклала фотознімки іншої неповнолітньої 2009 року народження.

Матір юної інстаграмниці визнали винною в ухиленні від виконання передбачених законодавством обов`язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.

Враховуючи обставини справи, Іршавський районний суд Закарпатської області дійшов висновку, що до порушника слід застосувати адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Розмір адміністративного стягнення склав 850 грн. Крім того, з матері стягнули судовий збір у сумі 454 грн.

Штраф за середній палець

17 грудня 2021 року Деражнянський райсуд Хмельницької області покарав штрафом матір неповнолітньої школярки, яка на території школи сфотографувалася, показуючи середній палець поліціянтам.

“На території Вовковинецької ЗОШ під час фотографування поблизу службового автомобіля працівників поліції демонструвала непристойний жест пальцем, після чого вказана фотографія була розміщена в соціальній мережі Instagram”, сказано в матеріалах справи.

Мати провину визнала і розкаялася. Дії дівчини суд кваліфікував як вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке несуть батьки.

Суд оштрафував її на 850 грн та стягнув 454 грн судового збору.

Попередження за лайку в соцмережі

28 грудня 2021 року суддя Охтирського міськрайонного суду виніс попередження матері малолітньої доньки, яка у листопаді 2021 року не слідкувала за проведенням дозвілля дитиною, внаслідок чого малолітня дівчина висловлювалась в Instagram нецензурною лайкою. Відомо широкому загалу про інцидент стало після того, як відео з лайкою потрапило в групу «Підслухано в Охтирці».

Мати підлітка вину визнала. Суд призначив адміністративне стягнення у вигляді попередження. Також матір малолітньої хуліганки має сплатити 454 грн судового збору.

Громадські роботи за кібербулінг

13 грудня 2021 року суддя Голопристанського районного суду Херсонської області притягнув до адміністративної відповідальності батька школяра, який чинив кібербулінг відносно іншої дитини.

Судом встановлено, що в жовтні створив фото дитини з непристойними жестами та розповсюдив в Instagram під час освітнього процесу. Однак хуліган не досяг віку, з якого передбачена адміністративна відповідальність, протокол складено на батька, який недогледів дитину.

Під час судового розгляду справи батько визнав обставини вказаного правопорушення з боку свого малолітнього сина та повідомив, що в сім`ї проведена необхідна виховна робота із сином.

Батька школяра притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді 20 годин громадських робіт. Також на користь держави з нього стягнули 454 грн судового збору.

Штраф за знущання з однокласниці

На Волині батька десятикласника суд притягнув до відповідальності з те, що їхній син знущався над школяркою. Згідно з матеріалами справи, він з січня до жовтня 2021 року здійснював систематичний психологічний тиск, приниження, кепкування та висміювання відносно однокласниці.

Наприклад, 27 вересня 2021 року о 15 годині школяр в приміщенні класу школи словесно ображав, знущався та висміював дівчину тим, що умисно розкидав сміття зібране останньою по класі, примушуючи повторно прибирати приміщення, а також сприяв в одягненні поліетиленового пакета їй на голову.

5 жовтня 2021 року хлопець умисно закрив двері до класу та не пускав дівчину до навчального закладу.

У січні 2021 року хлопець у соціальній мережі Instagram написав словесну лайку та образи на адресу однокласниці.

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В судовому засіданні батько неповнолітнього вину у вчиненому визнав повністю. Йому призначили штраф у розмірі 1700 грн. Також суд стягнув з батька винуватця 454 грн судового збору.

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