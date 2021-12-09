Десяте підвищення пенсій: хто отримає на 546 гривень більше

Підвищення пенсій – у грудні після чергового пенсійного нововведення середня пенсія в Україні становитиме 3980 грн.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Факти.

Таким чином, практично виконано обіцянку Мінсоцполітики про те, щоб довести середній розмір виплати пенсіонерам до 4 тисяч гривень.

Пенсії збільшилися на 546 грн або на 16% порівняно з груднем 2020 року, коли середня сума на руки становила 3434 грн. Про це повідомили у міністерстві.

Грудневе пенсійне підвищення стало десятим із початку року. Після березневої індексації у липні було переглянуто виплати новим пенсіонерам, виплати окремим категоріям військових, людям з інвалідністю, «чорнобильцям».

У жовтні підвищено пенсії для осіб віком 75−80 років.

Індексація у березні: кому збільшать пенсійні виплати

У 2022 році знову передбачено індексацію пенсій. Міністр фінансів обіцяє, що під час індексації пенсії підвищать не менше ніж на 10%.

У затвердженому бюджеті у четвертому кварталі передбачається жовтневе підвищення виплат особам 70−75 років, перегляд надбавок та доплат до пенсій.

Діти, які народилися у 2019 році та пізніше, отримають по 620 тисяч гривень: подробиці