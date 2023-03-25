Демобілізація за власним бажанням під час війни – у Раді зареєстрували законопроєкт

Демобілізація під час війни: у ВР зареєстрували законопроєкт щодо уточнення строків військової служби за призовом під час мобілізації. Він передбачає демобілізацію військовослужбовців за власним бажанням в умовах воєнного стану.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради, передає НСН.

Законопроєктом № 9142 пропонується надавати можливість добровільної демобілізації через 18 місяців після призову. У випадку його прийняття ті, хто був призваний у перші дні повномасштабного вторгнення, наприкінці літа матимуть право на демобілізацію.

Нардеп Олексій Гончаренко, який є автором законопроєкту, відзначив, що цей документ пропонує військовослужбовцям після 18 місяців служби під час мобілізації обирати: продовжувати військову службу чи демобілізуватися.

У випадку, якщо військовослужбовець чи військовослужбовиця обирає другий варіант, то законопроєкт передбачає відстрочку від мобілізації терміном 5 років.

Подання законопроєкту нардеп аргументував тим, що невизначеність термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану серед наших захисників.

До мене зверталося багато військових, які пояснювали, що ситуація невизначеності термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану. Слід особливо врахувати, що після початку повномасштабного вторгнення першими прийшли в армію добровольці й ті, хто не збирався ухилятися від повісток. Виходить, що держава та суспільство могли покластися на цих людей для свого захисту, натомість ці люди, без чітко прописаних прав і термінів служби, наразі не можуть покластися на державу та суспільство, пояснив нардеп у Facebook актуальність своєї ініціативи.

Повного тексту документа на сайті Верховної Ради ще немає.

В Україні з 24 лютого 2022 року триває загальна мобілізація, призвати до війська можуть усіх військовозобов’язаних чоловіків, резервістів та призовників, які здатні нести службу за станом здоров’я. Востаннє воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 20 травня 2023 року.

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