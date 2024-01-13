Декомунізація пива «Жигулівське» на Черкащині – яку нову назву отримав напій

На Черкащині відбулася декомунізація пива «Жигулівське». Уманський пивзавод припинив виробництво пива зі старою назвою з кінця жовтня 2023 року.

Про це розповіла маркетологиня пивоварні «Уманьпиво» Марія Кисіль у коментарі Суспільному, передає НСН.

За її словами, підприємство тепер пропонуватиме споживачам той самий продукт, за тим самим рецептом і з тим самим смаком, але вже під новою назвою — «Віденське».

«Існує думка, що це автентична назва цього пива, рецепт якого належить австрійському пивовару Альфреду фон Вакано. Тому і вирішили назвати саме так», пояснила маркетологиня.

За її словами, ідея змінити назву «Жигулівське» в керівництва була вже давно, проте через низку технічних нюансів це зробили лише зараз. Останній розлив пива «Жигулівське» був ще на початку жовтня, проте сама процедура вилучення продукту з асортименту займає певний час, тому в магазинах ще можна побачити пиво зі старою назвою.

«Враховуючи, що терміни придатності пляшкового пива сягають 120 днів, споживачі можуть ще зустрічати його («Жигулівське» — ред.) на полицях», пояснила Марія Кисіль.

«Уманьпиво» нову назву — «Віденське» — запатентувало, проте поки чекали на офіційні документи, випустили його лімітованою партією з рекламною кампанією «Життя триває».

«Оскільки ідея з мотиваційною назвою “Життя триває” сподобалася нашим споживачам, ми вирішили на різних партіях друкувати цитати», зазначила Марія Кисіль.

На повну потужність пивзавод запрацює в лютому. Саме тоді планують розпочати випуск пива «Віденське», додала вона.

Більше про це пиво

Як передає Громадське, у компанії раніше розповідали, що спочатку цей сорт пива мав назву «Віденське». За однією з версій, цю назву дали пиву Жигулівського пивзаводу, бо той переміг на всесоюзному пивоварному конкурсі.

За іншою легендою, назва «Жигулівське» з’явилася 1934 року: коли, відвідуючи завод у Самарі, голова Народного комісаріату харчової промисловості СРСР Анастас Мікоян, запитав, чому вироблене там «Віденське» пиво має таку «буржуазну» назву. Після цього було «вжито заходів».

Творець «Віденського» («Жигулівського») народився на Тернопільщині. Звали його Альфред фон Вакано. Він працював на пивоварнях Чехії, Німеччини, Австрії, а вже 1880 року заснував власне підприємство у російській імперії.

Словосполучення «Жигулівське пиво» було задовго до появи цього сорту і вживалося для позначення продукції Жигулівського пивзаводу в Самарі.

У радянські часи «Жигулівське» варили на 735 заводах. Після розпаду СРСР першими в Україні відновили класичну рецептуру та розпочали випуск «Жигулівського» саме на пивоварні «Уманьпиво».

Читайте ще: Не «в розстрочку» і не «дійсно» – 100 фраз українською, які ми вживаємо неправильно