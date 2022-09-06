Де приймають повторні заяви на виплати ВПО та куди звертатися у разі проблем

Частина ВПО – внутрішньо переміщених осіб, досі не отримали допомогу. Ці люди можуть повторно подати заявку.

Як передає NNS, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Так, деяким переселенцям не надали виплати після того, як вони намагалися оформити допомогу до 30 квітня через “Дію”, тепер вони можуть особисто звернутись до органу соцзахисту, або надіслати заяву поштою. Варто зазначити, що відмовити у прийнятті заяви повторно не можуть.

Подати таку заяву можна до 1 жовтня 2022 року.

Протягом 10 днів з часу отримання органом соцзахисту повторної заяви має бути призначена допомога.

“Жодна людина не повинна залишитись без державної допомоги, якщо вона має на неї право!”, наголосила віцепрем’єр Ірина Верещук.

Якщо у вас виникають питання щодо виплат або проблеми з ними, звертайтесь до Мінреінтеграції за номерами:

15-48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань;

+38 (096) 078 84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp/ Telegram/Viber;

+38 (066) 813 62 39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО.

Нагадаємо, що для взяття на облік ВПО реєстрація місця проживання там, звідки відбувається переміщення, не є обов’язковою. Підтвердити своє проживання в регіонах, де тривають бойові дії, чи на ТОТ можна багатьма способами, і органи соцзахисту не мають права відмовляти в розгляді заяв.

Головне фото УНІАН

В Україні спростили нарахування виплат для ВПО. Як призначатимуть допомогу