Українським військовим, щоб втриматись на позиціях і відвоювати назад території, необхідне важке озброєння, літаки. Але Захід не поспішає надавати зброю.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у розмові з журналістом “Укрінформу” зазначив, що насправді процес триває. Про це NNS повідомляє, посилаючись на ТСН.

“Ми почали отримувати зброю, допомогу. Не відразу, не в такій кількості і не такого, скажімо так, ґатунку, як би нам хотілося, але ми почали отримувати. На сьогоднішній день ситуація зрушила з мертвої точки. Звичайно, ми би дуже хотіли, щоб це було набагато швидше і більше. Але процес триває, ми отримуємо гармати М777, інші засоби ураження, процес іде. Ми б хотіли, щоб він пришвидшився”, сказав Данілов.

За його словами, коли почалася війна, в Україну ніхто не вірив. Всі розвідки вважали, що українські воєнні протримаються три, п’ять, сім днів, дехто давав десять днів. Найбільше давала одна з розвідок — двадцять один день, але це вже включно з територією міста Лева.

Однак після того, як росіяни отримали тут “теплий” прийом, коли вони умилися кров’ю, то переважна більшість країн світу по-іншому стала дивитися на Україну.

Данілов також зазначив, що пришвидшити процес надання зброї заважають інтереси кожної окремої держави.

“У кожної країни свої інтереси в цій війні. Я хочу, щоб ми з вами розуміли, що коли західний світ говорить про демократію, про інші цінності, маємо на увазі, він дивиться, а що буде в нього на території, як його виборець на це все буде реагувати. Крім того, росіяни не сидять, склавши руки, вони так само працюють у цьому напрямку для того, щоб ми не отримували зброю. Тобто це великий такий процес, в який залучені майже всі країни світу. І завдяки тому, що наш президент кожного дня звертається до лідерів країн, до парламентів, ми маємо підтримку світу”, зазначив Данілов.

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