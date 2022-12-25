Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов пояснив, як не варто називати окупантів.

Він закликає українців не розмивати образ ворога, а документувати його для історії.

Про це Данілов написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає НСН.

«Нам, напевно, не варто занадто захоплюватися вживанням нових термінів – орк, русня, свинособака… Не потрібно розмивати образ ворога, так би мовити», заявив секретар РНБО.

Данілов пояснив, що треба одразу писати і документувати для історії, що росіянин – вбив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав.

За його словами, це потрібно для того, щоб назавжди закарбувалось в український історичній пам’яті, який саме народ несе повноту колективну відповідальність за криваву війну, і щоб українцям не забути ніколи всю мерзоту російського «братства».

«P.S. Тим більше, орки проти того, щоб їх ставили в один ряд з росіянами. Тим більш образливе таке порівняння для собак і ні в чому не винних свиней, які до того ж, як виявилось, набагато охайніші й чистіші ніж окупанти», зазначив Данілов.

Слід зауважити, що “друга армія світу” в Україні відзначилась масовими випадками грабежу й інших злочинів щодо цивільних. Росіяни крадуть з будинків українців побутову техніку, ювелірні прикраси та навіть жіночу білизну. Потім українські речі відправляють своїм родичам.

Загарбники також хваляться їм своїми злочинами в Україні, приміром, деякі російські дружини навіть у розмовах закликають своїх окупантів ґвалтувати українських жінок.

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Росія ризикує усім, тому найближчі місяці війни можуть бути вирішальними – Данілов