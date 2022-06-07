Ціни на олію в Україні продовжують зростати. На початку червня цінник виріс ще на 10%, у порівнянні з травнем.

Скільки коштує соняшникова олія у найпопулярніших мережах супермаркетів станом на 7 червня. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Тудей.юа.

Так, середня вартість соняшникової олії на полицях магазинів Varus коливається від 59 до 62 грн за 800 мл. За літр олії доведеться віддати від 65 грн. Також можна купити за 225,90 грн пляшку олії об’ємом 3 л торгової марки “Олейна”. Популярна в Україні олія “Чумак” коштує у Varus 69,80 грн за 900 мл.

У мережі АТБ олія “Олейна” коштує 61,59 грн за 850 мл. Ще дешевше можна купити олію ТМ “Розумний вибір” – лише за 55,24 грн. Соняшникова олія “Щедрий дар” коштує 62,76 грн за пляшку ємністю 850 мл.

У супермаркеті “Ашан” олія Олейна коштує дорожче – 64,10 грн за 850 мл. А ось соняшникову олію торгової марки “Ашан” можна придбати за 66 грн (1 л). В наявності є як рафінована, так і нерафінована олія. За 3 л олії потрібно буде віддати 192 грн.

Через припинення експорту, запасів соняшникової олії, які на сьогодні є в Україні, має вистачити на найближчі п’ять років. Причин зростання цін на продукт на сьогоднішній день немає, однак ціни зростають. Ймовірно, приводом до цього стала інфляція.

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