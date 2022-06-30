Ціни на газ для населення у липні: пропозиції постачальників

Які будуть ціни на газ для населення у липні? Наразі в Україні працюють 14 постачальників газу, які оприлюднили свої річні пропозиції на наступний місяць.

Порівняно з попереднім місяцем рейтинг цін практично не змінився.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Газправда.

Ціни на газ для населення у липні:

ТОВ “ЕРУ ЛЮДЯМ” – 7,70 грн за куб

ТОВ “ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП” – 7,799 грн за куб

ТОВ “ГК “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ” – 7,96 грн за куб

ТОВ “ВОЛИНЬЕЛЕКТРО ЗБУТ” – 7,98 грн за куб

ТОВ “ЗАКАРПАТТЯ ЕНЕРГОЗБУТ” – 7,98 грн за куб

ТОВ “ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ” – 7,99 грн за куб

ТОВ “ГАЛНАФТОГАЗ” – 7,99 грн за куб

ТОВ “Свій” – 8,00 грн за куб

ТОВ “МЕГАВАТТ ЕНЕРГО КОМПАНІЯ” – 8,08 грн за куб

ТОВ “ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ” – 8,20 грн за куб

ТОВ “КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ” (YASNO) – 8,46 грн за куб

ТОВ “ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ” (YASNO) – 8,46 грн за куб

ТОВ “АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ – 9,95 грн за куб

ТМ “СвітлоГаз” (ТОВ “РИТЕЙЛ СЕРВІС”) – 9,99 грн за куб

Нагадаємо, що з 1 травня до постачальника «останньої надії» (ПОН) потрапили 8,8 млн українських домогосподарств. Йдеться про колишніх клієнтів 17 постачальників під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях, а також ТОВ «Одесагаз-Постачання».

А згодом до них додалися ще 1,3 млн споживачів, які раніше отримували газ від ДП «КиївГазЕнерджи», ТОВ «Лубнигаз-Трейдинг», ТОВ «Газ Ресурс Компані», ТОВ «Тернопільміськгаз», ТОВ «Уманьгаз Збут» та ТОВ «Черкасигаз Збут».

Усіх їх, згідно з рішенням Міненерго та Оператора ГТС України, автоматично підключили до реєстру Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» з ціною 7,96 грн/куб. м.

Як новим клієнтам НАФТОГАЗУ повернути гроші, сплачені старому постачальнику і як діяти надалі