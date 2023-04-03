Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів важливі деталі про «Шахеди» і ефективну боротьбу з ними.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці командування у Facebook, передає НСН.

Наєв зазначив, що дрони Shahed є малошвидкісними цілями, тому для їхнього ураження необхідно застосовувати великокаліберні кулемети, що більш ефективні.

«Вони, для того, щоб уникнути ураження та виконати своє завдання, постійно змінюють маршрути. Іноді літають колами, заходять з одного боку, пролітають, потім знову повертаються. Тобто весь час намагаються уникнути наших засобів протиповітряної оборони», розповів генерал.

Він зазначив, що завдяки міжнародним партнерам і керівництву ЗСУ насиченість системи протиповітряної оборони постійно збільшується.

«Ми розуміємо, що кожен квадратний метр ми прикрити не зможемо. Але ми намагаємося розставляти мобільні вогневі групи та зенітні комплекси протиповітряної оборони на таких відповідних відстанях, щоб можна було прикривати і страхувати одне одного», зазначив Наєв.

За його словами, росіяни намагаються обрати час, «коли ми маємо бути втомлені». Тому українські зенітники перебувають у постійній бойовій готовності, запевняє генерал.

«Тому наші зенітники перебувають у постійній бойовій готовності, постійно знаходяться у машинах і тільки за сигналом вмикаються і переходять у бойову готовність номер один. Практика показує, що зенітники збиватимуть ворожі цілі й вдень і вночі, в тому числі», резюмував він.

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