Чи заберуть субсидію, якщо отримали гроші від міжнародних організацій

Чи заберуть субсидію у громадян, які отримали грошову допомогу від міжнародних організацій.

Як передає NNS з посиланням на Факти, на це питання відповіла міністрка соціальної політики України Оксана Жолнович,

За словами Жолнович, отримання грошової допомоги від міжнародних організацій, не вплине на можливість отримати субсидію.

“До початку опалювального сезону, до того часу, поки субсидії будуть нараховуватися, ми вже готуємо проєкт постанови, яким ось ці міжнародні допомоги внесемо в перелік таких, які не впливають на отримання субсидії. Ми розуміємо, що цим людям і так складно.

Мета держави – підтримати та допомогти, а не дати одну допомогу, але зменшити іншу. Тому питання буде вирівняне. Ця допомога не вплине на розрахунок субсидій для сімей, які мають право на субсидію”, наголосила Оксана Жолнович.

Також допомога від міжнародних організацій не скасовує допомоги та пільг від держави.

Міжнародні організації надають українським громадянам, зокрема, вразливим категоріям, грошову допомогу в сумі 2 200 грн на місяць. У пріоритеті внутрішньо-переміщена особа, людина з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько, багатодітна сім’я, отримувач допомоги малозабезпеченим сім’ям, зокрема з-поміж ВПО.

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