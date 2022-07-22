Чи вигідна Україні Стамбульська зернова угода – усе, що відомо про документ

Зернова угода була підписана 22 липня у Стамбулі, вона передбачає розблокування чорноморських портів.

Мовиться про розблокування трьох портів “Одеса”, “Чорноморськ”, “Південний”.

Договір був підписаний між ООН, Туреччиною та Україною. Росія, як уже заявляли в українському уряді, підписувала іншу угоду (для того, щоб Україна та рф не мали необхідності вступати в пряму угоду), в якій зобов’язується виконувати умови розблокування портів.

З української сторони підпис поставив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Все, що відомо про документ, зібрав у своєму матеріалі 24 канал, передає NNS.

Кубраков наголосив, що документ – повністю на українських умовах, оскільки ми контролюємо акваторію моря. Експорт продукції можуть розпочати вже за кілька днів.

Що передбачає зернова угода

Під егідою ООН створять Спільний координаційний центр. До нього увійдуть представники Туреччини, України, ООН та росії. Вони гарантують безпечне пересування суден, які братимуть участь у транспортуванні зерна з українських портів. Вони займатимуться загальним наглядом і координацією домовленостей; реєстрацією суден, що слідують в розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден в порти.

Для дотримання домовленостей у Туреччині створять Інспекційні групи. Вони складатимуться з представників усіх сторін, які, своєю чергою, забезпечуватимуть перевірку вантажів і персоналу.

Інспекція буде проходити винятково в гаванях, на вході та виході Турецької протоки. Кубраков наголосив, що спільна інспекція убезпечить наші порти від входу “троянських конів” під виглядом цивільних суден.

Важливо зазначити, що контроль над українськими портами повністю залишається за українською стороною. Руху жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна, не буде.

Документ діятиме 120 днів із дня підписання. Опісля його можуть продовжити на такий самий період, якщо одна зі сторін не захоче розірвати його.

Чому угода вигідна для України

Кубраков наголошував, найперше це потрібно для української економіки. Понад 20 мільйонів тонн зерна вже лежить на складах ще з минулого року. При цьому новий врожай теж чекає на експорт.

Це величезні прямі валютні надходження. До речі, прем’єр-міністр Денис Шмигаль також пояснював, що розблокування експорту – це питання на мільярди доларів.

Ця угода додає нам можливостей, але ми не припиняємо роботу з розвитку альтернативних шляхів логістики і готові до будь-яких сценаріїв,додав Кубраков.

Зверніть увагу! Розблокування портів – це також вклад у глобальну продовольчу безпеку та економіку світу. Можливість експорту українського зерна знизить світові ціни на продовольство.

Ба більше, понад 400 мільйонів жителів Африки та Азії отримають їжу, без якої вони опинилися б на межі голоду. Навіть генсек ООН Антоніу Гутерреш називав угоду “маяком надії”.

Чи можуть росіяни скористатись розблокованими портами

Кубраков зазначив, що після вдалого застосування ЗСУ протикорабельних ракет “Нептун” та “Гарпун”, окупанти бояться покидати акваторію кримських вод. Крім того, наші позиції зміцнились після звільнення Зміїного.

Тому загроз немає. Однак у будь-якому разі ЗСУ готові дати відсіч на будь-яку агресію.