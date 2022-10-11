Чи продовжить росія ракетні удари по Україні. Експерт розповів, в чому полягає стратегія нового командувача “спецоперації” рф Суровкіна.

Стратегію бомбардування українських міст обрав новий командувач військ рф в Україні Сєргєй Суровікін, тож варто очікувати, що загроза такого роду терору буде зберігатися.

Таку думку висказав військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов під час телемарафону, передає NNS.

“Найбільш імовірна — це ракетна активність, яку проявляє російська федерація. Я думаю, що повтор того, що було вчора, навряд чи вони зможуть найближчим часом зробити. Для цього треба завезти знову ракети на аеродроми, підготувати їх для пуску, – каже Жданов. – Наприклад, ракета К-22 — вона рідинна, і вона повинна заправлятися ракетним паливом, яке є високотоксичним. Тобто це спеціальна операція, яка проводиться навченими людьми. Але в іншому — є ще “Калібри”, є Х-101, є Х-55, є ракети, які можуть бути застосовані по Україні”.

Експерт зазначив, що стратегія масових бомбардувань – єдина стратегія генерала Суровікіна в плані ведення всієї військової кампанії.

“Він буде робити упор на ракетні війська, але без авіації. Тому що авіація навряд чи залетить в наш повітряний простір. Система ППО у нас по авіації налагоджена і працює дуже добре. У нас з протиракетною обороною є проблеми”, продовжив Жданов.

Та на думку експерта така тактика нічого не дасть, позаяк все вирішується на полі бою. ЗСУ просуваються вперед, хоча й фіксується уповільнення темпів наступу.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня росія здійснила масовий ракетний обстріл України. Згодом у рф фактично підтвердили, що їх “військові” цілі – мирні люди, позаяк заявили, що влучили усюди, куди планували.

11 жовтня ракетний терор росіян продовжився. Українська ППО встигла збити вже 20 ракет та 13 іранських дронів-камікадзе.