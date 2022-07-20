Чи можуть в Україні звільнити з роботи під час хвороби або відпустки.

Відпустка або перебування на лікарняному сьогодні не є перепоною для звільнення працівника. Причому звільнення з роботи може відбуватися без згоди працівника – достатньо лише ініціативи роботодавця.

Такі норми записані у статті 5 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, який було прийнято у березні цього року.

Що конкретно записано в законі, роз’яснили у Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області, передає NNS посилаючись на Тудей.юа.

“У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці”, йдеться у роз’ясненні.

Датою звільнення вважається перший день виходу працівника на роботу після відпустки. Щоправда, звільнити можна не всіх працівників, які перебувають на відпочинку. Зокрема, не можна звільняти тих, хто перебуває у декретній відпустці, а також у відпустці для догляду за дитиною, молодшою за три роки.

А от із тими, хто мав необережність піти на лікарняний, усе – ще простіше. Роботодавець легко може позбутися працівника, не піклуючись про будь-які додаткові підстави для звільнення. При цьому датою звільнення записують перший день виходу на роботу після лікарняного.

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