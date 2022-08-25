Чи можуть скасувати комендантську годину в Україні

Де та за яких умов можуть скасувати комендантську годину чи цього варто очікувати лише після перемоги.

В цьому питанні розбирався 24 канал, передає NNS.

Чи можуть скасувати комендантську годину

Комендантська година у більшості областях починається о 22:00 чи о 23:00 (залежить від того, наскільки регіон віддалений від зони бойових дій), а закінчується о 4:00, 5:00 чи 6:00 ранку.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, нагадав, що зараз в Україні лише в Закарпатській області немає комендантської години. В усіх інших зберігаються обмеження.

На цей час скасування комендантської години в жодній з областей не очікується. Більш того, восени тривалість комендантської години в багатьох регіонах можуть збільшити. Це пояснюється збільшенням тривалості темної частини доби, зазначив експерт.

Він додав, що в західних та центральних областях комендантську годину можуть скасувати раніше. Все залежатиме від інтенсивності бойових дій та повітряних ударів.

Якщо війна перейде в затяжну фазу і триватиме лише в окремих регіонах, а повітряні удари стануть менш інтенсивними, то в низці областей комендантську годину можуть скасувати.

Віолета Монастирська, адвокатка Адвокатського об’єднання Legal Strategy, пояснила, що станом на сьогодні не на часі скасування комендантської години, навіть у певних областях. Адже ми – єдина країна, у нас один ворог, який так само має на меті нас роз’єднати, а тому скасовувати комендантську годину у певних областях не є доречним. Тому рішення щодо всієї території України можливе після перемоги.

Можливо, якщо в цьому буде нагальна потреба в певних регіонах, до прикладу в західних областях, які розташовані найдальше від зони бойових дій, то звичайно можуть послабити комендантську годину. Однак, все ж таки ми повинні розуміти, що доки не скасують воєнний стан, комендантська година буде надалі актуальною. А це буде можливо, коли Україна переможе, зазначила Монастирська.

Навіщо потрібна комендантська година

Віолета Монастирська, зауважила, що ведення комендантської години – це один із заходів правового режиму воєнного стану, що передбачено п. 5 ч. 1 ст. 8 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, а саме – це заборона перебування у певний період доби на вулицях і в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування здійснюється лише за наявності реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства або держави, а також для забезпечення громадського порядку.

Очевидно, що просто як забаганку ніхто не впроваджував би відповідні обмеження. Це можливо виключно за наявності реальної загрози! І це необхідно розуміти. Стосовно скасування комендантської години, постає питання “для чого?”. Суспільство чомусь сприймає комендантську годину як якесь покарання. Проте, це наша з вами безпека! Це те, що може комусь врятувати життя. Вважаю, що Уряд доречно пролонгує комендантську годину, тим паче ця можливість законодавчо передбачена за умов введення воєнного стану, зазначила Монастирська.

Вона додала, що є певні незручності, проте комендантська година цілком виправдовує себе. Ці обмеження дозволяють уникнути проникненню диверсійних груп (ДРГ) на територію країни, в тому числі центральні й західні регіони країни. Якщо прильоти з неба ще можна простежити, то провокації з боку ДРГ без комендантської години ідентифікувати набагато складніше.

Війна – це хаос. І якщо не намагатись всім, а не тільки військовим на передовій, дотримуватись певної дисципліни, певних правил, то можна програти війну через власні “зусилля”. На жаль, суспільство звикло до війни. Люди почали розслаблятись, а тому скасування комендантської години точно не буде мати позитивні наслідки. Кожного дня кожна область країни чує повітряні тривогу, кудись влучають ракети, десь орудує ДРГ. Якщо задуматись, то набагато легше підкласти вибухівку диверсійній групі та вчинити тихо провокацію, аніж на очах запустити ракети, пояснила Монастирська.

Вона також зазначила, що ДРГ – це не менш небезпечно, аніж ракетні залпи. Тому комендантська година під час воєнного стану є важливою та невід’ємною складовою ведення війні.