Чи можуть покарати роботодавців жінок, які ухилятимуться від військового обліку

Яке покарання загрожує роботодавцям тих жінок, які будуть ухилятися від військового обліку.

Про це NNS дізнався повідомлення НВ.

Міністерство оборони неодноразово наголошувало, що до української армії не було примусово мобілізовано жодної жінки і найближчим часом подібні заходи не плануються. У військовому керівництві повідомляли, що значна кількість жінок добровільно ухвалює рішення про вступ на службу. Нещодавно керівник Дарницького ТЦК полковник Роман Тригуб зазначив, що знає випадки, коли військовозобов’язані жінки були призвані до армії.

Також він розповів, які документи потрібно принести до територіального центру комплектування жінці, для встановлення на військовий облік: паспорт, ідентифікаційний код, фотокартки 3×4, диплом про освіту. Жінки повинні пройти медичний огляд (такий же, як і чоловіки та додатково відвідати гінеколога), а якщо вони мають вади зі здоров’ям, то принести медичну книжку або виписки з історії хвороби.

Обов’язки військовозобов’язаних жінок

Обов’язки, які мають виконувати жінки, що стоять на військовому обліку, описані у постанові Кабінету міністрів Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних:

перебувати на військовому обліку за місцем проживання;

з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах;

не змінювати місце проживання без дозволу військового комісара, після оголошення мобілізації та у воєнний час;

проходити медичний огляд та лікування;

проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;

за сім днів прийти до територіального центру для зняття з військового обліку, якщо треба змінити місце проживання, поїхати у відрядження, на навчання, у відпустку чи лікування (на більше, ніж три місяці за межі України). Також якщо змінюється місце проживання у межах міста, але в іншому адміністративному районі;

за сім днів повідомляти органам, в яких перебувають на військовому обліку, про зміну сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади;

негайно повідомляти територіальним центрам комплектування (органам СБУ) про втрату військово-облікового документа.

Що зміниться після встановлення жінки на військовий облік

Військовозобов’язані жінки, як і чоловіки, не мають права виїжджати за кордон, якщо не мають для цього підстав передбачених законом.

Що чекає на жінок, які будуть ухилятися від встановлення на облік?

Законом за це передбачена відповідальність. Порушення військовозобов’язаними правил військового обліку (ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення) передбачає призначення штрафу у розмірі від 510 до 850 гривень. Ухилення військовозобов’язаної особи від військового обліку після попередження, зробленого керівником територіального центру, це порушення частини 1 ст. 337 Кримінального кодексу України, що може потягнути за собою більш серйозне покарання.

Крім того, варто зазначити, що згідно з п. 37 Порядку № 921 на роботодавців покладається обов’язок приймати на роботу тільки тих працівників, в яких наявні всі військово-облікові документи (військові квитки або тимчасові посвідчення, посвідчення про приписку до призовних дільниць), відповідно, що посвідчують взяття їх на військовий облік, а також надсилати до відповідних ТЦК повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу чи звільнених з роботи у 7-денний строк.

Тобто жінки, зобов’язані стати на військовий облік, якщо будуть від нього ухилятися, можуть мати складнощі з працевлаштуванням.

Про це розповів адвокат Лихачов Роман, посилаючись на начальника юридичної групи обласного територіального центру комплектування Кіровоградщини Юрія Грива.

Нині жоден керівник підприємства, де працюють жінки, а також самі жінки, які мають стати на облік, не нестимуть адміністративну відповідальність. Після кінцевого терміну взяття на облік жінок, яким це необхідно зробити, підприємства можуть бути оштрафовані від 5500 до 8500 грн.

Відповідно до ст. 42 Закону України Про військовий обов’язок та військову службу зазначено, що керівники підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування і форми власності та громадяни України, винні в порушенні правил військового обліку громадян України несуть відповідальність згідно із законом.

Військовий облік жінок – кого і коли можуть мобілізувати, який штраф за ухиляння і чи можна виїжджати за кордон