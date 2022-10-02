Чи можна оформити відстрочку від мобілізації, якщо немає військового квитка

Які потрібні документи, щоб оформити відстрочку від мобілізації та що робити, якщо немає військового квитка.

Громадяни, які не проходили строкову службу, оскільки мають близьких родичів-інвалідів I чи II групи, після 27 років приписне свідоцтво мають замінити на військовий квиток, який потрібен для того, щоб подати заяву на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами.

Утім, як зазначають адвокати b2bconsult, законодавство не містить чіткого обов’язку йти до військкомату та отримувати військовий квиток.

Про це інформує NNS з посиланням на Апостроф.

Як в такому разі оформити відстрочку від мобілізації

Для військкомату у такому випадку знадобляться наступні документи:

документи про інвалідність I чи II групи близького родича, серед яких довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою № 157-1/о, посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення по інвалідності, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги по інвалідності, довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу;

свідоцтво про ваше народження, у якому, наприклад, чітко вказано, що ваша матір-інвалід є вашою матір’ю;

копії паспортів;

заява у двох примірниках (лист у довільній формі) про те, що чоловік не підлягає мобілізації та прохає його не мобілізовувати (один для військкомату, другий для відмітки про те, що у вас взяли лист з документами).

Конкретні вимоги щодо документів (копії чи оригінали) ніде не зазначені. Однак, може трапитись ситуація, коли захочуть подивитись оригінали, наголошують адвокати.

До листа можна прикласти нотаріально завірені копії документів.

Якщо у військкоматі відмовлятимуться ставити відмітку про отримання від вас листа із документами або ж взагалі відмовлятимуться брати документи, то можна їх відправити Укрпоштою цінним листом із описом вкладення.

Подати заяву на звільнення від мобілізації (відстрочку) та документи на підтвердження підстави для відстрочки, можна незалежно від того, чи отримали ви вже військовий квиток чи ні.

Відстрочка від призову: хто її може отримати

Відповідно до ст. 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», певні категорії чоловіків можуть одержати відстрочку від призову. Зокрема, до них належать:

Заброньовані працівники

Чоловіки з інвалідністю

Батьки, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей

Батьки-одинаки

Батьки дитини з інвалідністю та важкохворої дитини

Батьки, що виховують повнолітню дитину з інвалідністю I-II групи

Доглядальник дружини, батьків (своїх або дружини) з інвалідністю або важким захворюванням

Опікун недієздатної особи або людини з інвалідністю

Чоловіки, що мають неповнолітню дитину, якщо їх дружина проходить військову службу

Нардепи

Працівники правоохоронних органів та військового управління

Студенти, аспіранти, наукові працівники

Близькі родичі загиблих/безвісти зниклих військових

Чоловіки, які є тимчасово непридатними до служби за станом здоров’я (до шести місяців на підставі висновку віськово-лікарської комісії (ВЛК)

Опікуни, батьки, усиновлювачі неповнолітніх дітей

Військові, звільнені у запас (окрім резервістів першої черги)

Хто з мобілізованих може проходити військову службу за місцем проживання