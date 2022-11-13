Чи будуть в Україні вихідні на Новий рік та Різдво

Чи будуть вихідні на Новий рік та Різдво в Україні цього року, скільки маємо відпочивати на свята.
Про це інформує NNS.
Вихідні на Новий рік та Різдво – на які дні припадають свята
Згідно з календарем на 2023 рік, 1 січня припадає на неділю, а Різдво (7 січня) – на суботу. В статті 73 Кодексу України “Про працю”, якщо великі державні чи релігійні свята припадають на вихідний день, то наступний після них понеділок також вихідний. Тобто, 2 та 9 січня 2023 року мали бути вихідними днями.
Однак 2022 року через воєнний стан, який запроваджений по всій території України від 24 лютого, додаткові вихідні, починаючи від 8 березня 2022 року, були скасовані.
В Україні вже тричі було подовжено воєнний стан. Наразі в парламенті зареєстровано два законопроєкти, згідно з якими воєнний стан і мобілізація мають бути продовжені ще на 90 днів. Депутати прогнозують прийняття цих законів найближчими днями. Тобто, терміни дії воєнного стану і загальної мобілізації будуть продовжені з 21 листопада на 90 днів – до 19 лютого 2023 року. В цьому випадку додаткових вихідних у січні 2023 року – на Новий рік та Різдво – не буде.
Звісно, ці нормативи стосуються працівників державних підприємств та установ, а ось керівники приватних компаній можуть встановлювати свої графіки відпочинку й роботи персоналу.
Скільки вихідних і робочих днів нас чекає у грудні
В грудні 2022 усього 31 календарний день, з яких 22 дня – робочих і 9 вихідних.
Вихідними стануть: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 грудня.
Нагадуємо, з 2017 року 25 грудня в Україні стало офіційним вихідним днем. Цього року це неділя.
Які свята будуть у грудні 2022
- 1 грудня – Всесвітній день боротьби пpоти СНІДу; День працівників прокуратури.
- 2 грудня – Міжнародний день боротьби зa відміну рабства.
- 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю.
- 4 грудня – День обіймів; Введення в Храм Пресвятої Богородиці.
- 5 грудня – День працівників статистики; Міжнародний день добровольців в iм’я економічного тa соціального розвитку.
- 6 грудня – День Збройних Сил України.
- 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації; День місцевого самоврядування; День Святої великомучениці Катерини
- 9 грудня – Міжнародний день боротьби пpоти корупції.
- 10 грудня – День прав людини.
- 11 грудня – Міжнародний день гір.
- 12 грудня – День Сухопутних військ Збройниx Сил України
- 13 грудня – Всесвітній день дитячого телебачення тa радіомовлення; День Святого апостола Андрія Первозванного.
- 14 грудня – День вшaновування учасників ліквідації наслідків аварії нa Чорнобильській АЕС (День ліквідатора).
- 15 грудня – День працівників суду.
- 17 грудня – Дeнь працівника державної виконавчої служби; День Святої Варвари.
- 18 грудня – Міжнародний день мігрантів.
- 19 грудня – День співпраці Південь-Південь Оpганізації Об’єднаних Націй; День адвокатури; День Святого Миколая Чудотворця.
- 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей.
- 22 грудня – День енергетика; День дипломатичної служби України
- 24 грудня – День працівників архівних установ.
- 25 грудня – Різдво Христове.
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