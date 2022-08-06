Українські споживачі газу мають по два особові рахунки на оплату газу, а пов’язано це з тим, що послуги надаються різними компаніями.

Про це повідомляє NNS з посиланням на 104.ua.

«Оскільки продажем і доставкою газу займаються дві різні компанії, споживачі мають два різні особові рахунки для кожної з них», йдеться у повідомленні на порталі для споживачів природного газу в Україні.

У чому різниця та де їх знайти

Номер особового рахунку у газорозподільної компанії складається з 10 цифр. За ним закріплюється вся інформація про споживача, що стосується доставки газу.

Знайти цей 10-значний код можна в особистому кабінеті 104.ua або ж на платіжці для оплати газу.

Номер особового рахунку у постачальника газу складається з 9 цифр. За ним закріплюються дані споживача щодо споживання газу.

Знайти цю 9-значну комбінацію можна на сайті постачальника газу, увівши ЕІС-код. Також номер особового рахунку міститься на платіжних квитанціях за споживання газу.

Особовий рахунок — це персональний номер споживача газу, який передає всю необхідну інформацію про нього та допомагає ідентифікувати його у системі.

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