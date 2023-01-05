В ОК “Південь” розповіли, чому окупанти почали активно готуватися до оборони в Криму.

Підрозділи ЗС РФ мають суттєві пошкодження місць базування на південному напрямку. Тому вони намагаються відсунутись якомога далі від фронту.

Це стосується і тих окупантів, що засіли в Криму та під звуки “бавовни” почали активно укріплювати свою оборону.

Про це розповіла речниця Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк в коментарі “24 каналу”, передає НСН.

“Окупанти облаштовують собі суттєві рубежі оборони глибше у напрямку Криму. Напевно, саме тому їм піддуває з півострова. Не так там все спокійно. Ми просто зайвий раз нагадали, що Крим – це Україна. Ми боремося за кожен клаптик нашої землі”, зазначила вона.

Так, нині загарбники готуються до контрнаступу Збройних сил України. В тимчасово окупованому Криму вони активно будують систему траншей. Зокрема, південніше від Армянська.

“Безперечно, росіяни вірять у силу своєї оборони, але по суті й змісту більше вірять у ЗСУ”, пояснила речниця ОК “Південь”.

Нагадуємо, у Криму почастішали випадки “бавовни” на військових об’єктах окупантів, також там регулярно повідомляють про роботу ППО. На тлі цього жителям півострова почали роздавати “інструкції”, як поводитися під час повітряної тривоги.

Аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік опублікував супутникові фото, які показали, що війська РФ в Криму вирили нові траншеї за 10 км від Херсонщини. За його словами, ворог переймається через успіхи ЗСУ на фронті, тож знову взявся укріплювати адміністративну межу тимчасово окупованого півострова.

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