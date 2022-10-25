Голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів, чому не завжди світло відключають за графіком.

Як передає NNS, про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

Застосування графіків відключень пов`язано з конкретною ситуацією, яка склалася в енергосистемі в певний момент, каже Кудрицький. Команду на обмеження споживачів виконують оператори розподільчих мереж (обленерго), а надходить вона від головного диспетчерського центру «Укренерго».

«Якщо «Укренерго» говорить, що в такій-то області необхідно зменшити споживання на 30 МВт чи 40 МВт, задача обленерго – якомога швидше виконати цю команду. І щоб зробити це швидко, іноді просто обирають енерговузли з найбільшим споживанням, у яких можна швидше відключити необхідний обсяг навантаження й збалансувати енергосистему. Так простіше і швидше. Тому буває, що в разі графіків аварійних відключень не зовсім рівномірно розподіляється відключення споживачів», пояснив Кудрицький.

За результатами останніх тижнів «Укренерго» й обленерго проаналізують ефективність відключень і спробують зробити графіки «більш м’якими для споживача» і «справедливо розподілити навантаження», додав Кудрицький.

Від 20 жовтня по всій Україні вводять «віялові» відключення електроенергії. «Укренерго» закликає українців обмежувати споживання вранці, з 8:00 до 11:00, і ввечері, із 17:00 до 23:00. У цей час просять не користуватися енерговитратними приладами: обігрівачами, пральними машинами, бойлерами, посудомийками тощо.

Найменший рівень споживання електроенергії – уночі, саме тоді краще користуватися приладами. Удень просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Кожна українська родина може зменшити споживання електроенергії на 30% – YASNO