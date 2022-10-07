Чому не приходять виплати ВПО – причини затримки

Усі соціальні виплати ВПО (внутрішньо переміщеним особам), які ще не надійшли, наразі опрацьовуються та надійдуть протягом найближчого часу.

Як передає NNS, про це йдеться у матеріалі Фактів.

Для отримання допомоги громадяни мали подати повторну заяву до 1 жовтня 2022 року. Якщо ви подали її до 1 жовтня, гроші мають нарахувати впродовж 10 робочих днів.

Зазначається, що завдяки впровадженню Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та співпраці Мінсоцполітики з Міністерством цифрової трансформації частину допомог можна оформити дистанційно, зокрема через портал або мобільний застосунок Дія.

Наразі ВПО можуть зараз отримати декілька видів соціальної допомоги, які передбачені законодавством.

Нагадуємо, отримана допомога на проживання не враховується під час обчислення сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги та не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Водночас людям, які опинились у тимчасовій окупації, продовжують нараховувати та фінансувати усі належні їм соціальні допомоги, пільги, субсидії в повному обсязі.

Для пенсіонерів, які отримували пенсії за місцем проживання і залишилися на територіях, які тимчасово окуповані або оточені, через що Укрпошта не має технічної можливості доставляти пенсію, вся сума виплат зараховується на рахунки, які їм відкриті в Ощадбанку.

Крім того, якщо пенсіонер на ТОТ фізично не може отримувати пенсію, вона заморожується. Але щойно окуповані території будуть звільнені, людям пенсії поновлять та виплатять за період неотримання.

Варто зазначити, що з 1 жовтня переселенці зможуть отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування. Для цього Мінсоцполітики впроваджує в усіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Тепер органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яку адресу вказано у людини в документах.

Так, з 1 жовтня у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту населення переселенці зможуть:

змінити в довідці ВПО неактуальне місце проживання;

виправити помилкові або некоректні дані в заяві на отримання довідки ВПО;

з’ясувати та усунути причину затримки допомоги на проживання.

Нагадуємо, Мінреінтеграції оновило перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях і в оточенні.

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