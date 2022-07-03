Чому деякі українці не отримали пенсію за червень – відповідь ПФУ

Деякі українці не отримали пенсію за червень, незважаючи на те, що не змінювали місця проживання та спосіб виплат.

Зі скаргою до Пенсійного фонду звернулася пенсіонерка. Жінка цілий місяць чекала на пенсію за червень, та грошей чомусь так і не отримала.

Про це громадянка розповіла у коментарі за офіційній Facebook-сторінці ПФУ, пише gsminfo.com.ua, передає NNS.

Обурена жінка зазначила, що свою пенсію зазвичай отримує у поштовому відділенні. Однак у червні жодних виплат на її ім’я так і не надійшло.

В коментарі пенсіонерка поцікавилася у представників ПФУ, чи отримає вона у липні одразу дві пенсії, чи доведеться звертатися до відомства та з’ясовувати, куди ділися її гроші.

У Пенсійному фонді на скаргу одразу ж відреагували та пояснили, що всі кошти для виплати пенсій за червень вже давно перерахували. Хіба що проблема виникла вже на етапі виплати, тобто щось наплутали саме працівники «Укрпошти».

Пенсіонерці порадили звернутися за поясненнями до поштового оператора. При цьому постраждалу запевнили, що не отриману нею пенсію за червень буде включено до липневих виплат.

Перерахунок пенсій у липні

З 1 липня українським пенсіонерам збільшили суму пенсійних виплат. Перерахунок відбувся у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян до 2027 грн. Відповідно зросли всі види виплат, які залежать від цього показника.

Таким чином мінімальна пенсія збільшилася до 2027 грн, тобто на 93 грн. Натомість пенсіонерам, що отримують максимальну пенсію, суму виплат ппідвищили аж на 930 грн. Тобто їхній дохід зріс до 20270 грн. Окрім того за кожен рік стажу, відпрацьованого понад норму, пенсіонерам тепер будуть доплачувати по 20,27 грн щомісяця, що на 93 коп більше, ніж раніше.

Змінилася з 1 липня й сума виплат, яку отримують члени родин українських військових у зв’язку із втратою годувальника. Сума їхньої пенсії зросла до 4054 грн, тобто на 186 грн.

Фото: колаж Слово і діло

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