Чому деяким українцям можуть відмовити в оформленні пенсії

Деяким українцям можуть відмовити в оформленні пенсії за віком – названо причини.



Автоматичне оформлення пенсії за віком під час повномасштабної війни в Україні працює не для всіх громадян.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Апостроф”.

Пенсію можуть призначити в автоматичному режимі, якщо в електронному реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, отриманий до 2004 року.

Якщо стажу в реєстрі застрахованих осіб недостатньо, потрібно подати заяву на пенсію через сайт електронних послуг Пенсійного фонду.

Слід взяти до уваги, якщо документи на отримання пенсії не надані протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, вважається, що людина захотіла отримувати пенсію з пізнішого віку.

Нагадуємо, у Верховній Раді України працюють над законопроектом, який дасть можливість пенсіонерам, які отримують менше 3 тисяч гривень, збільшити пенсійні виплати за рахунок добровільних пожертвувань.

Як повідомляється на сайті ВР, меценат сам вибиратиме підопічного і перераховуватиме йому гроші.

За словами ініціатора законопроекту народного депутата, члена Комітету з питань бюджету, Лесі Забуранної, відповідний документ перед внесенням до Ради було погоджено і з Пенсійним фондом, і з Міністерством соціальної політики, і з Міністерством фінансів.

Який має бути стаж для виходу на пенсію у 2023 році