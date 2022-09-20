Чоловіки, у яких з’явилася третя дитина, мають право на демобілізацію. Сьогодні Верховна Рада ухвалила відповідний закон.

Як передає NNS, про це повідомив нардеп Гончаренко.

“Рада прийняла мій законопроект, який передбачає, що батьки, у яких третя дитина народилася під час військової служби, мають право на демобілізацію. Співавторами стали народні депутати Костенко та Рахманін”, повідомив депутат ВР.

Законопроєкт прийнятий в цілому конституційною більшістю. За проголосував 331 нардеп.

У чому суть закону і що змінюється?

Ті чоловіки, які мають на утриманні трьох дітей – не підлягають мобілізації. Але якщо батько вступив до лав ЗСУ, а третя дитина народилася вже після цього – раніше він не мав права на демобілізацію.

У перші дні повномасштабного вторгнення багатодітні чоловіки були мобілізовані до лав ЗСУ. Вони мали право призиватись за власним бажанням, але на практиці це працювало не всюди. А деякі, розуміючи колосальну небезпеку, яка нависла над державою, свідомо відмовились від відстрочки – і теж мобілізувались. Але зараз вже мають повертатись до своєї багатодітньої родини.