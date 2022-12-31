Чого не можна робити у новорічну ніч і як каратимуть порушників

У Національній поліції розповіли, чого не можна робити у новорічну ніч і як за це каратимуть порушників.

Чого не можна робити у новорічну ніч

У Нацполіції попереджають, що під час дії воєнного стану використовувати петарди та салюти категорично заборонено, передає НСН.

Порушників буде притягнуто до адміністративної відповідальності.

“В першу чергу подумайте про людей, які можуть сприйняти феєрверк за вибухи. Ми всі у цьому разом, тому будьте чуйними та підтримайте інших українців”, йдеться у повідомленні.

Окрім того, в Україні діє заборона на поширення та використання піротехніки.

Важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та бути у безпечному місці.

Окупанти можуть в найнеочікуваніший момент завдати чергових ракетних ударів, тому важливо подбати про власну безпеку та безпеку рідних і друзів, з якими плануєте зустрічати Новий рік.

Не варто забувати під час свят і про дію комендантської години. Потрібно завчасно розпланувати все так, аби не знаходитися в цей час на вулиці.

Однак, якщо вам потрібна буде допомога, то звертайтеся до поліцейських у пункти підтримки. Адреси можна дізнатись за посиланням.

Як виявлятимуть порушників

В ефірі телемарафону речниця Нацполіції Мар’яна Рева розповіла, якщо в мережу викладуть відео з моментом запуску феєрверків, то його першочергово перевірятимуть кримінальні аналітики. Основна задача – перевірити правдивість ролика.

Зокрема, якщо з’ясується, що відео не фейкове, то поліцейські проводитимуть опитування людей, які могли щось бачити або чути.

Також встановлюють, чи розташовані поруч з місцем запуску камери. Загалом пропрацьовують усі можливі варіанти, щоб знайти порушника.

“Не думайте про те, що якщо ви десь вночі запустили феєрверк, вас ніхто не бачив і не чув, і ви уникнете покарання. Такого не буде”, додала вона.

Яке покарання чекає на порушників

Мар’яна Рева нагадала, що продавців, які продають заборонені салюти та петарди очікує адміністративна відповідальність, а саме штраф.

Також містами можуть проводити рейди. Зокрема, обходи відбуваються тоді, коли надходять повідомлення від небайдужих громадян.

“Звертаємося до киян і мешканців інших населених пунктів: якщо вам відомо про те, що десь продають піротехніку, яка, наголошую ще раз, є забороненою, то, будь ласка, телефонуйте на 102. Повідомляйте. Надалі ми будемо реагувати або передавати інформацію іншим патрулям”, сказала вона.

Покарання залежить від того, як буде кваліфікуватися вчинок. Це може бути штраф, можуть бути виправні роботи.

Джерело: РБК-Україна

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