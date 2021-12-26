Скоро Новий рік і кухарі бригад вже розробили святкове меню для українських захисників на передовій. При цьому меню складали за бажанням військовослужбовців.

Чим пригощатимуть захисників і що буде у святковому меню, розповіли на Facebook-сторінці ООС, передає NNS.

Кухар батальйону однієї з механізованих бригад Ольга заздалегідь складає святкове меню. За її словами, на новорічному столі буде кілька видів салатів.

“Наші хлопці в плані святкового столу консерватори – замовили страви “як в дитинстві” – олів’є, оселедець під шубою,”мімозу”. Тому буду задовольняти їх гастрономічні примхи, тим більше продукти з каталогу дозволяють приготувати це все”, зазначила дівчина.

Вона також додала, що готуватиме і салат з крабових паличок.

Серед основних страв буде запечене м’ясо, котлети і смажена риба. Ольга взялася робити і перепічку з картоплею і капустою.

Бійці зізналися, що на десерт мріють про домашнього Наполеона.

“Дружина завжди готує цей торт. Для мене і свято не свято без Наполеона”, зазначив військовослужбовець Володимир.

Це в таємниці передали Ользі, на що вона відповіла, що виконає цю “солодку мрію”, оскільки всі інгредієнти для цього є.

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