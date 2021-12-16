Чим годують нардепів у їдальні Верховної Ради: меню та ціни (фото, відео)

У їдальні Верховної Ради пропонують широкий спектр страв. Нардепів ВР годують різноманітними салатами, гарнірами, стравами з риби та м’яса, а також десертами.
Станом на 16 грудня відвідувачам закладу харчування найдорожче обійдеться традиційна страва французької кухні – тартар з сьомгою та авокадо. За нього доведеться заплатити 252 гривні.
Про це NNS дізнався з повідомлення 24 каналу.
Ціни на салати в їдальні Верховної Ради коливаються від 25 до 46 гривень. Найбільше тут доведеться заплатити за страви з риби та м’яса.
16 грудня суп гороховий з м’ясо-копченими виробами був єдиною першою стравою з усіх представлених у меню. Він коштує 35 гривень.
Серед гарнірів – каша гречана (26 гривень) та картопляне пюре (27 гривень). Народні обранці можуть поласувати таким десертами: желе фруктове з вишнею в стаканчику (37 гривень) та десерт “Джелатто” в стаканчику (78 гривень).
Повний список цін на страви у їдальні Верховної Ради
Салати, бутерброди, холодець
- Салат з морської капусти з кукурудзою – 25 гривень;
- Оселедець під шубою – 46 гривень;
- Бутерброд з сьомгою – 49 гривень;
- Бутерброд з ікрою лососевою – 56 гривень;
- Язик заливний з хріном – 68 гривень;
- Холодець по-домашньому – 68 гривень;
- Філе сьомги порціями – 174 гривні;
- Тартар з сьомгою та авокадо – 252 гривні.
Перші страви
- Суп гороховий з м’ясо-копченими виробами – 35 гривень.
Другі страви
- Яйце куряче смажене – 10 гривень;
- Вареники на кефірі з картоплею та печерицями – 36 гривень;
- Котлети січені із курятини – 42 гривні;
- Омлет з сиром порційний – 47 гривень;
- Котлети рибні з філе хека – 43 гривні;
- Биточки з філе індика парові – 46 гривень;
- Хек смажений в яйці – 46 гривень;
- Каша гарбузова з рисом – 48 гривень;
- Печінка смажена – 53 гривні;
- Сирники з родзинками зі сметаною – 55 гривень;
- Млинці “по-чеськи” з яблуками і медом – 57 гривень;
- Котлета натуральна січена зі свинини “Смакота” – 60 гривень;
- Котлети рибні “бужок” – 61 гривня;
- Курячі стегенця смажені – 61 гривня;
- Бабка сирна з родзинками та сметаною – 62 гривні;
- Котлета по-київські – 65 гривень;
- Кіш Лорен з сьомгою – 70 гривень;
- Млинці з м’ясом “Київські” – 70 гривень;
- Шашлик овочевий – 74 гривні;
- Биточок “діжонський” – 74 гривні;
- Шашлик із курятини з перцем – 77 гривень;
- Біфштекс січений з яйцем – 80 гривень;
- Філе хека тушковане в томаті з овочами – 84 гривні;
- Плов із курятиною – 89 гривень;
- Голубці – 92 гривні;
- Млинчики “помпадур” – 99 гривень;
- Язик варений – 111 гривень;
- Яйце пашот – 122 гривні;
- Філе сьомги гриль – 182 гривні.
Гарніри
- Каша гречана – 26 гривень;
- Картопляне пюре – 27 гривень;
- Капуста тушкована з яблуками – 65 гривень;
- Рагу з овочів – 71 гривня.
Десерти
- Желе фруктове з вишнею в стаканчику – 37 гривень;
- Десерт “Джелатто” в стаканчику – 78 гривень.