Чи зможуть українці отримати “тисячу Зеленського” готівкою? Про це розповів заступник Офісу президента Ростислав Шурма.

За словами Шурми, у другій половині 2022 року тисячу за вакцинацію можна буде отримати не лише через “Дію”, а й офлайн – у відділеннях банків, які будуть партнерами держпрограми “ЕПідтримка”. Це ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, А-Банк, Укргазбанк та monobank.

Про це NNS дізнався з повідомлення today.ua.

Як саме видаватимуть громадянам гроші уряд ще розробляє механізм, але планується з квітня 2022 року вже почати виплачувати перші “тисячі” готівкою. Їхніми отримувачами стануть пенсіонери та всі ті, хто не має можливості встановити цифровий додаток “Дія” на свої смартфони та згенерувати електронний COVID-сертифікат.

Планується, що ще близько десяти банків, окрім вище заявлених, також приєднаються до виплати 1000 гривень вакцинованим українцям.

У monobank також пообіцяли випустити пластикові картки для отримання тисячі Зеленського. Очікується, що інші банки також дозволять громадянам оформити такі картки.

На сьогоднішній день українці вже витратили 134 мільйони гривень на послуги, зареєстровані у державній програмі з виплат вакцинованим. За останні дві доби 4,9 млн українців відкрили рахунки для отримання тисячі гривень за вакцинацію.

Найактивніше вакциновані громадяни витрачають гроші на книги, квитки в кінотеатри та залізничні квитки. Отримані гроші також можна витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування театрів, на залізничні та авіаквитки, а з 1 січня українці старше 60 років зможуть витратити тисячу і на ліки.

Витратити 1000 гривень можна протягом 4 місяців після їх нарахування. Ті, хто подав заявку до Дня Святого Миколая, отримають свої гроші до Нового року. Всі інші будуть отримувати гроші протягом 2022 року.

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