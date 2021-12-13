Гроші на пенсійному рахунку в недержавних пенсійних фондах не можуть бути предметом застави. Також на пенсійні заощадження не може бути застосоване стягнення чи конфіскація.

Про це під час експертної зустрічі з журналістами «Все про недержавне пенсійне забезпечення та НПФ» розповіла голова ради недержавних пенсійних фондів «Взаємодопомога» та «Гарант-Пенсія», членкиня ради «Всеукраїнської асоціації недержавних пенсійних фондів», експертка у запровадженні другого рівня пенсійної реформи Ольга Бондаренко.

Про це NNS дізнався з повідомлення Finance.UA.

«Це стосується і юридичних, і фізичних осіб. Якщо у вас є пенсійні накопичення, то суд не може конфіскувати ваші гроші на пенсійному рахунку. Це ваше майно, яке не може бути використано ні в який інший спосіб, окрім того, як воно має бути використано відповідно до закону “Про недержавне пенсійне забезпечення“», сказала вона.

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Окрім того, пенсійні активи не можуть бути включені в ліквідаційну масу зберігача – банку, в якому зберігаються такі активи.

«Якщо зберігач іде на ліквідацію, або туди вводять тимчасову адміністрацію, усе, що стосується пенсійних активів, регулюється окремими нормативними документами», додала Бондаренко.

Експертка уточнила, що сьогодні в Україні менше мільйона людей, які відкрили свої пенсійні рахунки та формують пенсійні заощадження.

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