Чи можливий мир з росією після путіна: що сказав Зеленський

Зеленський відповів, наскільки тривалим буде мир з росією після війни в Україні і після відходу від влади путіна.

За його словами це залежатиме від російської сторони.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю для данських ЗМІ, з посиланням на РБК-Україна передає NNS.

Зокрема, йому поставили питання про те, чи можливий тривалий мир з росією навіть після того, як Україна поверне свої території і після відходу від влади президента рф володимира путіна.

“Це залежить від бажання російської сторони, чи бачать вони для себе цивілізований розвиток в майбутньому, це їхній вибір. Або вони хочуть просто бути окремою цивілізацією без спілкування з рештою світу. Наша країна повинна бути з точки зору безпеки готова до будь-якого моменту, будь-якого вторгнення, тому і будувати нашу державу ми будемо саме на таких принципах. Бути готовими завжди до ризику вторгнення з російської сторони”, відповів Зеленський.

Зеленський відповів на слова Байдена щодо попередження про вторгнення росії