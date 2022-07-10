НАФТОГАЗ пояснив новим клієнтам, чи буде нарахування пені за несвоєчасну оплату газу.

Про це NNS дізнався з повідомлення Тудей.юа.

Клієнти НАФТОГАЗУ з об’єктивних причин не змогли вчасно розрахуватися за газ, спожитий у травні. Затримка виникла не з їхньої вини, проте вони стурбовані тим, що можуть потрапити під штрафні санкції компанії-постачальника.

Заручниками ситуації стали колишні абоненти 17 облгазів, яким раптово змінили постачальника газу. Облгази, які переважно працювали під єдиною маркою Твій Газзбут, та які обслуговували цих клієнтів, не змогли оплачувати газ на запропонованих їм умовах і змушені були піти з ринку. Таким чином майже 9 мільйонів абонентів цих компаній було переведено на обслуговування до НАФТОГАЗУ.

Причому про їхнє переведення до НАФТОГАЗУ стало відомо на початку червня. Та, як з’ясувалося, їх було переведено “заднім числом” – з травня. Таким чином, вийшло, що клієнти змушені будуть сплатити газ, спожитий у травні, вже НАФТОГАЗУ.

Через величезний наплив нових клієнтів, а також через те, що довелося нараховувати плату за два місяці, НАФТОГАЗ не зміг вчасно надіслати своїм клієнтам платіжки за травень. Їх почали розсилати тільки зараз. І у багатьох клієнтів це викликало побоювання, що може бути нарахування пені за прострочений платіж. Адже за правилами потрібно встигнути розрахуватись за попередній місяць до 25 числа наступного місяця.

Однак у НАФТОГАЗІ заспокоїли клієнтів: жодної пені не буде: ні зараз, ні наступними місяцями. Взагалі, до закінчення війни жодних штрафних санкцій через заборгованість з оплати за газ призначати не будуть.

Нафтогаз звернувся до нових клієнтів і назвав ціну на газ

Фото: budgetnyk.com.ua