Червоний Хрест надає фінансову допомогу українцям, які прихистили переселенців – де подати заявку

Крім самих внутрішньо переміщених осіб, Червоний Хрест надає фінансову допомогу і тим, хто прихистив переселенців.

Допомогу від Червоного Хреста можна отримати через ПриватБанк, передає NNS з посиланням на сайт ПриватБанку.

Гроші можуть отримати ті власники житла, які безоплатно розміщують внутрішньо переміщених осіб (статус ВПО має бути підтверджений довідкою).

Розмір компенсації становить 14,77 грн за одну особу на добу або 450 грн за одну особу на місяць. Виплата здійснюється у безготівковій формі за вказаними у заяві банківськими реквізитами до 20-го числа наступного місяця за умови відсутності заборгованості по комуналці власника жила.

Як отримати допомогу?

Для цього потрібно зареєструвати своє житло на сайті “Прихисток“.

Не пізніше наступного дня після реєстрації подати заяву до органів місцевого самоврядування. У заяві вказати ім’я та по-батькові кожної з розміщених осіб та додати копії документів, що посвідчують їхні особи.

Якщо кількість ВПО, яким ви надаєте прихисток, змінюється або люди виїжджають – потрібно подати заяву з актуальними відомостями в цей же день.

Протягом п’ти днів органи місцевої влади можуть перевіряти кількість переселенців та їхні дані, а також чи безкоштовно вони проживають.

За умови правильної подачі достовірних даних, фінансову допомогу вам перерахують переказом на банківський рахунок через платіжну систему PrivatMoney.

Допомога пенсіонерам від ООН – куди звертатися, щоб отримати гроші