Червоний Хрест України спільно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) почав виплачувати допомогу переселенцям – по 2500 гривень на особу.
Йдеться про разову виплату в 2500 грн на переселенця.
Червоний Хрест зазначив, що за можливості виплати продовжать надавати найвразливішим категоріям українців. Йдеться про людей з обмеженими фізичними можливостями, багатодітних сім’ях, а також сім’ях з дітьми-інвалідами і тих, в яких виховуються сироти.
Переселенцям не потрібно звертатися за допомогою. Інформація про ВПО подано до бази Міністерства соціальної політики України.
Консультації надають за телефонами:
- контакт-центр МКЧХ – 0 800 300-155 (безкоштовно з мобільних);
- урядова гаряча лінія – 1545 року.
У період війни українцям доступна цілодобова психологічна підтримка за телефонами довіри: 0800501-212 (безкоштовно). Кияни можуть звертатися за безкоштовними номерами: (044) 456-17-25 та (044) 456-17-02.
Громадянам також надають психологічну кризову допомогу: (096) 260-15-75 (щодня з 10:00 до 18:00).
Безкоштовна гаряча лінія Червоного Хреста “Давай поговоримо” працює за номером 0 800 331-800.
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