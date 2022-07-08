Червоний Хрест України спільно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) почав виплачувати допомогу переселенцям – по 2500 гривень на особу.

Йдеться про разову виплату в 2500 грн на переселенця.

Червоний Хрест зазначив, що за можливості виплати продовжать надавати найвразливішим категоріям українців. Йдеться про людей з обмеженими фізичними можливостями, багатодітних сім’ях, а також сім’ях з дітьми-інвалідами і тих, в яких виховуються сироти.

Переселенцям не потрібно звертатися за допомогою. Інформація про ВПО подано до бази Міністерства соціальної політики України.

Консультації надають за телефонами:

контакт-центр МКЧХ – 0 800 300-155 (безкоштовно з мобільних);

урядова гаряча лінія – 1545 року.

У період війни українцям доступна цілодобова психологічна підтримка за телефонами довіри: 0800501-212 (безкоштовно). Кияни можуть звертатися за безкоштовними номерами: (044) 456-17-25 та (044) 456-17-02.

Громадянам також надають психологічну кризову допомогу: (096) 260-15-75 (щодня з 10:00 до 18:00).

Безкоштовна гаряча лінія Червоного Хреста “Давай поговоримо” працює за номером 0 800 331-800.

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