Через допис у Facebook cуд наклав арешт на квартиру українки

У Кривому Розі суд заарештував квартиру жінки та присудив їй виплатити 100 тисяч гривень моральної шкоди через допис у Facebook.

Таке рішення Саксаганського районного суду Кривого Рогу розміщено на сайті Єдиного реєстру досудових рішень, передає NNS.

Через допис у Facebook cуд наклав арешт. В чому справа?

Наприкінці грудня позивачка подала заяву до суду про неправомірне використання її фотографії в інтернет-мережі та попросила компенсувати їй моральну шкоду.

Фото було опубліковане в пості відповідачки в соцмережі Facebook під назвою: “ЗВОЗИТИ ТРУНИ ДО ГОРВИКОНКОМУ?” Чи означає підтримка петиції, що побори на цвинтарях будуть припинені?”.

Варто зазначити, що саму фотографію, на якій було зображено заявницю та її чоловіка, відповідачка взяла на Facebook-сторінці позивачки.

На думку заявниці, публікація привела “не тільки до розкриття та розповсюдження її персональних даних про сімейний стан, висвітлення особистих відносин, релігійних переконань, а й до обговорення громадськістю її та чоловіка, його минулих особистих відносин, діяльності на посаді керівника КП “Ритуал Сервіс Плюс” КМР, свідченням чого є коментарі під постом відповідача”.

Рішення суду

Суд вважає, що публікація стала причиною перенесення ряду моральних страждань та заподіяння моральної шкоди, та повністю задовольнив заявлені моральні збитки у сумі 100 000 грн.

На квартиру відповідачки загальною площею 44,7 кв.м було накладено арешт. Примітно, що її вартість врахована судом у сумі 20 291 грн., оскільки відповідачка сама вказала її під час подання декларації у 2021 році. Таким чином, вартість квартири не перевищує розміру моральної шкоди.

Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку у Дніпровському апеляційному суді.