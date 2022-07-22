Частині українців урізали розмір допомоги з безробіття: кого це стосується

Багатьом українцям скоротили розмір допомоги з безробіття до мінімуму. Вони матимуть змогу отримувати не більше 1800 гривень на місяць.

Йдеться про переселенців, а також громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території або на територіях, де тривають бойові дії і втратили документи та відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату.

Таке роз’яснення надав державний центр зайнятості у відповідь на запит журналістів одного з вітчизняних видань, передає NNS з посиланням на Тудей.юа.

У відповіді від ДЦЗ зокрема говориться, що багатьом українцям довелося залишити свої робочі місця, не маючи на руках жодних документів про колишню роботу. Тобто вони не можуть надати достовірних відомостей ні про свій страховий стаж, ні про зарплату, яку вони отримували до війни.

Держава не залишить їх без допомоги. Проте допомога з безробіття становитиме не більше 1800 гривень на місяць. Це мінімальний розмір виплат, передбачений законом.

У відповіді також зазначається, що така норма набула чинності на початку липня цього року і діятиме під час воєнного стану.

“Пунктом 7 Порядку надання допомоги з безробіття, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 року № 735 (набуло чинності з 02.07.2022 року), встановлено, що під час воєнного стану внутрішньо переміщеним особам або ообам, які перебувають на території України у районі проведення військових (бойових) дій, що перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), у разі відсутності документів та відомостей про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітної плати (дохід, грошове забезпечення), допомога по безробіттю призначається тривалістю 180 календарних днів протягом двох років від дня призначення у мінімальному розмірі для застрахованих осіб – 1800 гривень”, йдеться у відповіді ДЦС.

При цьому, як відомо, уряд вирішив під час війни не виплачувати допомогу безробітним більше одного місяця. Протягом першого місяця безробіття вони мають або знайти собі нову роботу, або їх залучатимуть до суспільно корисних робіт. Причому, ці роботи обіцяють оплачувати у розмірі мінімальної зарплати.

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