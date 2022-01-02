Бустерна та додаткова дози щеплення. Чи продовжують вони дію COVID-сертифікату?

Бустерна та додаткова дози щеплення: у чому різниця і чи подовжують вони дію COVID-сертифікату.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю “Суспільному“, з посиланням на novyny.live передає NNS.

Бустерна доза щеплення від коронавірусу дозволяє продовжити термін дії COVID-сертифікату на 270 днів.

Кому рекомендована бустерна доза

Бустерна доза, за словами лікаря, допомагає повонити захисний тир антитіл та створити ефективніший захист. Її рекомендують для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу, коли мине 6 мясців з базового курсу щеплення.

Наразі 3600 осіб вже отримали бустерну дозу вакцини, завдяки якій термін дії сертифікату продовжено на 270 днів, тобто на 9 місяців.

Чи дає подовження дії сертифікату додаткова доза

Водночас посадовець зазначив, що додаткова доза не дає права подовжувати дію сертифікату про вакцинацію.

“Людина, яка має проблеми з імунітетом, або людина, в якої є ризик того, що базовий курс подвійної імунізації не призведе до формування повноцінного імунітету, можуть отримати додаткову дозу вакцини. Така доза називається “додаткова”, пояснив головний санітарний лікар.

Бустерна та додаткова дози щеплення: у чому різниця

Ігор Кузін зазначив, що додаткова доза не дає фактично трьох доз загалом, адже люди, яким вона рекомендована, мають імунітет після третьої вакцинації такого ж рівня захисту, як після двох.

“Людина фактично отримала три дози, але в неї рівень імунного захисту такий, як узвичайної здорової людини після двох доз щеплення”, зазначив експерт.

Раніше у МОЗ також поянювали, що:

“Бустерна доза – це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза – це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту”.

Глава МОЗ також зазначив, що додаткову дозу вакцини можуть отримати люди з різними видами раку крові, люди з ВІЛ-інфекцією, пцієнти після трансплантації органів, стовбурових клітин, люди з аутоімунними захворюваннями, які отримують імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, люди після хімієтерапії або променевої терапії та люди, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації.

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