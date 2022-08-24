Борис Джонсон прибув до Києва у День Незалежності

Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності з офіційним, але неанонсованим візитом в Україну прибув прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Про це повідомляє NNS з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона», повідомив президент України.

Він подякував главі уряду Великої Британії за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії та стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені

«Нашій державі пощастило мати такого друга!», зазначив Зеленський.

Як повідомляє РБК-Україна, на спільній пресконференції у Києві український лідер вручив британському прем’єру орден.

«Я маю честь вручити Борису від імені усіх українців Орден свободи, ця нагорода повністю відображає те, що він робить для нашої країни і для всієї Європи», сказав Зеленський.

Борис Джонсон під час неоголошеного візиту до Києва оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 54 мільйонів фунтів стерлінгів, пише УП з посиланням на уряд Британії.

Новий пакет військової допомоги доповнює підготовку Великою Британією транспортних засобів для пошуку мін у водах біля свого узбережжя. Найближчими тижнями український персонал навчать їх використовувати у водах Великої Британії.

До військової допомоги входять безпілотні системи спостереження та протитанкові боєприпасами. Це, зокрема, 850 ручних мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання в містах і селах і призначені для виявлення сил противника, що наближаються.

“Військовослужбовців можна навчити керувати безпілотними літальними апаратами, які менші за мобільний телефон, менш ніж за 20 хвилин. Кожен дрон передає відео в реальному часі та нерухомі зображення, щоб наземні сили могли безпечно захищати міські території”, пояснюють у британському уряді. “Сьогоднішній пакет підтримки надасть хоробрим і стійким Збройним силам України ще один приріст у спроможності, дозволяючи їм продовжувати відштовхувати російські сили та боротися за свою свободу”, заявив Джонсон.

Як зазначають у британському уряді, Велика Британія виділила понад 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової та фінансової допомоги Україні з початку вторгнення в лютому 2022 року.

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