Російські безпілотники атакували Україну вночі 21 квітня – що відомо

Вночі 21 квітня російськи безпілотники атакували Україну. Стали відомо, з якою ціллю окупанти запускали шахеди.

Російські загарбники вишукували ППО, заявила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, передає НСН.

«Вочевидь, вони полювли не просто на об’єкти критичної і стратегічної інфраструктури, вони вишукують сили і засоби ППО, тому що дешевшим способом, ніж ракети вони зараз атакують. Вони економлять ракети», сказала вона в ефірі телемарафону.

За її словами, у Вінницькій області є влучання в об’єкт інфраструктури, але більшість шахедів були збиті.

«Якщо минулої ночі вони атакували з напрямку Азовського моря, то зараз вони вишукують різні способи і намагаються атакувати більше з інших регіонів: з північного напрямку, з північно-західного напрямку, північно-східного», сказала вона.

Гуменюк зазначила, що окупанти підбирають тактику. Зокрема, перша хвиля дронів виявляє ППО, друга — намагається влучити, а третя — атакує цілі.

В ніч на 21 квітня російські окупанти атакували столицю після 25-денної паузи. Українські військові збили вісім повітряних цілей. Також БПЛА атакували Полтавську область, там є влучання по цивільній інфраструктурі.

У Повітряних Силах повідомили, що атака ударними дронами-камікадзе відбувалась зі сторони Брянської області.

«Окупанти застосували до 12 дронів «Shahed-136/131».Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сухопутних військ ЗС України знищено вісім «шахедів», йдеться у повідомленні.

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