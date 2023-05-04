Безкоштовні продуктові набори для українців – де і як можна отримати

Безкоштовні продуктові набори можуть одержати українці від благодійного фонду “Товариство – Разом за життя”, передає НСН.
У квітні продукти було відправлено у Запоріжжя, Нікополь, Дніпро, Суми, Чернігів, Покровськ, Харків, Костянтинівку, Охтирку, Дружківку, Кривий Ріг, Мерефу, Краснокутськ, Чугуїв та низку сіл та селищ України, повідомили у фонді.
Хто може розраховувати на безкоштовні продуктові набори
Отримати гуманітарну допомогу можуть такі категорії населення:
- переселенці
- багатодітні сім’ї
- люди похилого віку
- люди з інвалідністю
- сім’ї військового (ой), які постійно працюють
- інші категорії.
Як отримати допомогу
Для отримання допомоги необхідно заповнити та подати заявку онлайн за цим посиланням.
У заяві слід зазначити таку інформацію:
- ПІБ заявника
- місто проживання
- Ваш e-mail
- номер телефону
- дата народження заявника
- сфера діяльності (ким Ви працюєте чи працювали)
- кількість членів сім’ї, які проживають разом з Вами
- чи маєте Ви статус ВПО
- область, в якій Ви жили до війни
- відзначити приблизний фінансовий стан сім’ї
- до якої категорії Ви відносите себе (якщо в переліку відсутня Ваша категорія, то напишіть свою або коротко вкажіть Вашу поточну ситуацію)
- посилання на Вашу сторінку у соціальних мережах (Facebook, Instagram)
- напишіть про Ваші життєві обставини, чому саме Вам потрібно допомогти
- необхідні дані для надсилання Новою поштою.
Заявки на отримання гуманітарної допомоги обробляються щодня, насамперед допомогу у благодійному фонді надають тим, кому зараз вона необхідна найбільше.
В онлайн формі необхідно вказувати повну інформацію про себе, особливо ваші контактні дані.
Рішення про допомогу приймаються на підставі описів Ваших життєвих обставин на сьогоднішній день.
Важливо врахувати, що послуги з доставки Новою поштою оплачуються заявником, тому вам будуть потрібні додаткові кошти на оплату доставки.
Контактні дані організації: телефони: +38 (096) 841 32 32, +38 (050) 841 32 32 e-mail: info@togetherforlife.kiev.ua
Раніше ми писали, що в Україні розширили список категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на безкоштовне тимчасове житло.
Тепер житлові приміщення для тимчасового проживання, зокрема, будуть надаватися з фонду внутрішньо переміщеним особам з-поміж працівників підприємств, що були релоковані у безпечні регіони. А також – ВПО, які належать до вразливих верств населення.
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