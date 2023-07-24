Безкоштовні продуктові набори для українців – хто і як може отримати допомогу

Благодійники продовжують допомагати українцям. Хто, як і де може отримати безкоштовні продуктові набори.

Про це повідомляє НСН з посиланням на сайт zayava.info.

Як йдеться на сайті, допомогу у вигляді продуктових наборів надає фонд «Товариство – Разом за життя».

Метою діяльності благодійної організації є – надання гуманітарної підтримки багатодітним сімʼям, переселенцям (ВПО), літнім людям тощо.

Крім того організація займається волонтерством, розвитоком молодіжного лідерства та іншим.

Допомогу благодійники надають у вигляді продуктових наборів та надсилають потребуючим по всій Україні.

Хто може отримати допомогу

Отримати гуманітарну допомогу зможуть наступні категорії населення:

переселенці

багатодітні сімʼї

люди похилого віку

люди з інвалідністю

сімʼї військового (ої)

інші категорії

Як отримати безкоштовні продуктові набори

Для того, щоб отримати допомогу необхідно заповнити та подати заявку онлайн за цим посиланням.

В заяві потрібно зазначити наступну інформацію:

ПІБ заявника

місто проживання

Ваш e-mail

Номер телефону

дата народження заявника

місто проживання

сфера діяльності (ким Ви працюєте або працювали)

кількість членів родини, які проживають разом з Вами

чи маєте Ви статус ВПО

область, в якої Ви мешкали до війни

зазначити приблизний фінансовий стан родини

до якої категорії Ви себе відносити (якщо у переліку відсутня Ваша категорія, то напишіть свою або стисло зазначте Вашу поточну ситуацію)

посилання на Вашу сторінку у соціальних мережах (Facebook, Instagram)

напишіть про Ваші життєві обставини, чому саме Вам потрібно допомогти

необхідні дані для відправки Новою Поштою

Заявки на отримання гуманітарної допомоги обробляються щоденно, першочергово допомога надається тим, кому зараз вона необхідна найбільше. Рішення приймаються на підставі описів Ваших життєвих обставин на сьогодні.

Зверніть увагу! Послуги за доставку Новою Поштою сплачуються заявником.

В онлайн формі необхідно зазначати повну інформацію про себе, особливо Ваші контактні дані.

Контактні дані організації:

телефони: +38 (096) 841 32 32, +38 (050) 841 32 32

e-mail: info@togetherforlife.kiev.ua

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