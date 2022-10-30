Безкоштовні дрова почнуть доставляти українцям вже наступного тижня – кому саме

Українці почнуть отримувати безкоштовні дрова вже наступного тижня – хто на них може розраховувати.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що мешканці прифронтових населених пунктів у восьми областях почнуть отримувати безкоштовні дрова вже з наступного тижня, передає NNS.

Передусім допомогу у вигляді паливної деревини надаватимуть вразливим категоріям населення: людям похилого віку, багатодітним сім’ям та людям з інвалідністю.

Доставлення дров розпочнуть з Херсонської області. Сюди, а також на Донеччину, Сумщину, Харківщину та Чернігівщину паливну деревину привозитимуть автотранспортом.

У Дніпропетровську, Запорізьку та Миколаївську області дрова доставлятимуть потягами – загалом йдеться про понад тисячу вагонів.

Вартість усієї закупленої деревини становить майже 563 мільйони гривень.

Нагадуємо, купити дрова власним коштом можна через державний сайт ДроваЄ.